Семак – после матча с «Локомотивом»: «По поводу судейства или хорошо, или ничего. Сегодня – ничего»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива».

Главным арбитром встречи был Сергей Карасев .

. Игра завершилась ничьей 1:1.

«Локо» ушел от поражения благодаря голу с пенальти на 90-й минуте.

«Зенит» почти весь второй тайм отыграл вдесятером после удаления Далера Кузяева.

– Не было ли у вас мысли заменить Кузяева в тот момент, когда у него уже была желтая? Особенно после эпизода с Живоглядовым, где все было на грани.

– Что касается карточек, то первый фол – возможно, желтую стоило давать в обратную сторону... Но не будем сегодня о грустном, есть много пищи для размышления. Экспертная комиссия будет разбирать очень много моментов, которые связаны с судейством.

– А по пенальти, который получил в свои ворота «Зенит»? Показалось, что игрок «Локо» начал заваливаться раньше. Какая у вас оценка?

– Неважно, какая у нас оценка, главное, какая у судьи. В Грозном с VAR нам ошибочно ставят пенальти, здесь с VAR, опять же, ставят пенальти. Прав он или нет – посмотрим.

То, что Ерохин убирал голову, а буквально за секунду до этого был фол на Венделе, которого толкнули в спину... Наверное, это немного странно.

Опять же, повторюсь, не буду касаться этой темы. Как я говорил – по поводу судейства или хорошо, или ничего. Сегодня точно ничего не хочется о них говорить.

Семак: «Обидный пенальти не позволил «Зениту» победить»