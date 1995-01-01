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    Семак – после матча с «Локомотивом»: «По поводу судейства или хорошо, или ничего. Сегодня – ничего»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива».

    • Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.
    • Игра завершилась ничьей 1:1.
    • «Локо» ушел от поражения благодаря голу с пенальти на 90-й минуте.
    • «Зенит» почти весь второй тайм отыграл вдесятером после удаления Далера Кузяева.

    – Не было ли у вас мысли заменить Кузяева в тот момент, когда у него уже была желтая? Особенно после эпизода с Живоглядовым, где все было на грани.

    – Что касается карточек, то первый фол – возможно, желтую стоило давать в обратную сторону... Но не будем сегодня о грустном, есть много пищи для размышления. Экспертная комиссия будет разбирать очень много моментов, которые связаны с судейством.

    – А по пенальти, который получил в свои ворота «Зенит»? Показалось, что игрок «Локо» начал заваливаться раньше. Какая у вас оценка?

    – Неважно, какая у нас оценка, главное, какая у судьи. В Грозном с VAR нам ошибочно ставят пенальти, здесь с VAR, опять же, ставят пенальти. Прав он или нет – посмотрим.

    То, что Ерохин убирал голову, а буквально за секунду до этого был фол на Венделе, которого толкнули в спину... Наверное, это немного странно.

    Опять же, повторюсь, не буду касаться этой темы. Как я говорил – по поводу судейства или хорошо, или ничего. Сегодня точно ничего не хочется о них говорить.

    Семак: «Обидный пенальти не позволил «Зениту» победить»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии27
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      Рейтинг: +2048

      Spirit_78 7 минут назад

      Лучше бы Карасёв в РПЛ не возвращался. Судил бы где-нибудь в Европе, где московских помоек нет. Они же без подсуживаний попросту не умеют играть.

      0
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      Рейтинг: +894

      Andrew01 45 минут назад

      Судейство этого тура очень похоже на заказ, но чей не понятно.... Судейство в Грозном было очень странным, Динамо явно пытались притормозить, в матче Локо - Зенит, явно делали ничью, нужно обострение борьбы на верху. Интересно буки сколько подняли с такими результатами?...

      1
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      Рейтинг: +1259

      R_a_i_n 58 минут назад

      Вот все стебутся с Соболева, мол дельфин(так и есть) и все такое. Но если приглядеться к Азмуну, когда пенальти давали, то можно заметить, что он очень хотел упасть и стал заввливаться до контакта. Просто если внимательно пересмотреть повтор, то можно увидеть. В ворота Зенита такой не поставили бы.

      3
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      Рейтинг: +31839

      zra78 > R_a_i_n 53 минуты назад

      В ворота Зенита 100% ставить не хотел...

      2
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      Рейтинг: +6430

      Fusballer > R_a_i_n 48 минут назад

      Азмун частенько падает в штрафной. Только более тонко падения отыгрывает.

      2
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      Рейтинг: +5891

      Томик > R_a_i_n 38 минут назад

      Там и присматриваться не надо - мяч прокинул в сторону - сам во вратаря полез. Игроку "Спартака" за такое Карасёв бы желтую показал. И показывал уже, даже за более явный пенальти.

      0
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      Рейтинг: -648

      СуперПАВ9 1 час назад

      Серега, че ты купишь?

      0
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      Рейтинг: +24552

      silver29 1 час назад

      Ну так сенит обычно хорошо отзывается о судействе, уже какой чемпионат все мелкие ошибки, но в пользу зинок.

      3
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      Рейтинг: +1259

      R_a_i_n > silver29 1 час назад

      И не только мелкие

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12444

      paracetamol 1 час назад

      Интересное судейство у Карасева. Там одно, здесь другое.

      4
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      Рейтинг: +5891

      Томик > paracetamol 35 минут назад

      Всегда так судит. Только когда это со "Спартаком" происходит все дружно хлопают и студия Черданцева в едином порыве одобряет. А в этот раз, смотрю, все недовольны. Ну, "Локомотив" я ещё могу понять, но чем "Зенит" недоволен мне непонятно. Хотя Серёжа Карасёв - это хорошо выучивший пункты правил и действующие трактовки решала.

      1
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      Рейтинг: +5891

      Томик > paracetamol 31 минуту назад

      Карасёв - любитель варьировать уровень позволяемых им единоборств не то что в одном матче, но и на протяжении нескольких минут. И трактует моменты соответственно. Годами так судит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3302

      Snek 1 час назад

      Всех устраивает Карасёв и на Евро и в ЕК, только наших не устраивает, уже настолько привыкли к кривому судейству, что нормальное вызывает много вопросов?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1980

      Play 1 час назад

      Ну кому ж ещё критиковать судейство как не Зениту

      5
      Ответить
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      Рейтинг: -157

      вонючий бомж 1 час назад

      снимайся с чемпа, Серёжа, хватит уже ныть)

      7
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      Рейтинг: +584

      GammiD 2 часа назад

      Когда Ростов слили было что сказать? Сережа???

      6
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