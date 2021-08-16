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  • Семак – после матча с «Локомотивом»: «По поводу судейства или хорошо, или ничего. Сегодня – ничего»

Семак – после матча с «Локомотивом»: «По поводу судейства или хорошо, или ничего. Сегодня – ничего»

16 августа 2021, 11:41
31

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива».

  • Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.
  • Игра завершилась ничьей 1:1.
  • «Локо» ушел от поражения благодаря голу с пенальти на 90-й минуте.
  • «Зенит» почти весь второй тайм отыграл вдесятером после удаления Далера Кузяева.

– Не было ли у вас мысли заменить Кузяева в тот момент, когда у него уже была желтая? Особенно после эпизода с Живоглядовым, где все было на грани.

– Что касается карточек, то первый фол – возможно, желтую стоило давать в обратную сторону... Но не будем сегодня о грустном, есть много пищи для размышления. Экспертная комиссия будет разбирать очень много моментов, которые связаны с судейством.

– А по пенальти, который получил в свои ворота «Зенит»? Показалось, что игрок «Локо» начал заваливаться раньше. Какая у вас оценка?

– Неважно, какая у нас оценка, главное, какая у судьи. В Грозном с VAR нам ошибочно ставят пенальти, здесь с VAR, опять же, ставят пенальти. Прав он или нет – посмотрим.

То, что Ерохин убирал голову, а буквально за секунду до этого был фол на Венделе, которого толкнули в спину... Наверное, это немного странно.

Опять же, повторюсь, не буду касаться этой темы. Как я говорил – по поводу судейства или хорошо, или ничего. Сегодня точно ничего не хочется о них говорить.

Семак: «Обидный пенальти не позволил «Зениту» победить»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Семак Сергей
Комментарии (31)
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Masteralex
1629103793
а по факту Кузяев на 3 жк наиграл и удалить его могли даже раньше
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Plyash
1629104217
Гавнюшок Семак,однако.
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portero
1629104870
Послушаем экспертов, Карасев облажался 100% и создалось впечатление, что он выполнял или отрабатывал... но я свечку не держал, это мои впечатления ...
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Sanni333
1629105445
Сегодня ничего не хочет говорить ))) Ахахха а когда с ростовом играли наерное было что сказать ))))
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GammiD
1629106477
Когда Ростов слили было что сказать? Сережа???
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вонючий бомж
1629107043
снимайся с чемпа, Серёжа, хватит уже ныть)
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Play
1629107446
Ну кому ж ещё критиковать судейство как не Зениту
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paracetamol
1629107742
Интересное судейство у Карасева. Там одно, здесь другое.
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R_a_i_n
1629110601
Вот все стебутся с Соболева, мол дельфин(так и есть) и все такое. Но если приглядеться к Азмуну, когда пенальти давали, то можно заметить, что он очень хотел упасть и стал заввливаться до контакта. Просто если внимательно пересмотреть повтор, то можно увидеть. В ворота Зенита такой не поставили бы.
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Andrew01
1629111342
Судейство этого тура очень похоже на заказ, но чей не понятно.... Судейство в Грозном было очень странным, Динамо явно пытались притормозить, в матче Локо - Зенит, явно делали ничью, нужно обострение борьбы на верху. Интересно буки сколько подняли с такими результатами?...
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