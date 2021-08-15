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Семак: «Обидный пенальти не позволил «Зениту» победить»

15 августа 2021, 19:53
93

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 4-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Непросто прошел первый тайм. Во втором мы заиграли лучше. Несмотря на удаление, были моменты. Обидный пенальти не позволил нам сегодня победить. Все равно ребята молодцы, спасибо им за самоотдачу», – сказал Семак.

  • Петербуржцы пропустили оветный гол на 90-й минуте. Пенальти реализовал Федор Смолов.
  • «Зенит» с 51-й минуты играл в меньшинстве – две желтые карточки получил полузащитник Далер Кузяев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (93)
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житель СПб
1629046641
Не дала победить Зениту Ваша, Сергей Богданович, "тормазнутость", когда все писали в перерыве о необходимости замены Кузяева (и я в том числе), и только Вы это не понимали. Так что удаление и как его следствие результат - только на Вашем профессионализме.
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derrik2000
1629047189
Так оба пенальти, в таком случае ОБИДНЫЕ. ОБИДНАЯ ошибка игрока Локомотива, когда некому было подстраховать, в результате чего Азмун вышел один-в-один с Гильерме, ОБИДНАЯ ошибка Ерохина, который мог чуть раньше, на полсекунды, ногу выставить, тогда был бы штрафной на линии, а не 11-метровый. Усё верно, усё правильно. С игры нужно было забивать, благо, что МОМЕНТИЩИ были.
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Ганнибал Лектор
1629048184
Надо было в перерыве убирать с игры Кузяева. Я еще после первого его фола понял, что он с игры куда-то торопится
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ААМ
1629048359
Не позволил победить Семак, не заменивший во время Кузяева.
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CSKA57
1629048684
Ничья - самый справедливый результат этого матча!
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mamba9090909
1629048993
Для Локо пенальти тоже обидный. Пенальти, они всегда обидные.))
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Spirit_78
1629049646
Скромность и интеллигентность Семака не позволяет ему назвать пенальти локомотива левым.
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Алехсбургер.
1629050329
Думаю,что "обидный пенальти" Богданыч не относил к категории "несправедливый".. Так что особо орать не надо. Но Серёжа победу про.епонил самостоятельно. Да ещё и лицо своё фрагментарно позиционировал, как участник шоу Соловьёва.. Честно говоря,гамно -артист из него.
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knikos
1629054479
Семак : "Обидно , что я принял тупое решение не менять в перерыве явно заведённого , с квадратными шарами , Кузяева"
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Hektor 84
1629058437
Семак клоун! Все виноваты, но только не он.
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