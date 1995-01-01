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    Семак: «Обидный пенальти не позволил «Зениту» победить»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 4-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

    «Непросто прошел первый тайм. Во втором мы заиграли лучше. Несмотря на удаление, были моменты. Обидный пенальти не позволил нам сегодня победить. Все равно ребята молодцы, спасибо им за самоотдачу», – сказал Семак.

    • Петербуржцы пропустили оветный гол на 90-й минуте. Пенальти реализовал Федор Смолов.
    • «Зенит» с 51-й минуты играл в меньшинстве – две желтые карточки получил полузащитник Далер Кузяев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии52
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      Рейтинг: +2026

      Spirit_78 9 минут назад

      Скромность и интеллигентность Семака не позволяет ему назвать пенальти локомотива левым.

      0
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      Рейтинг: +244

      semm 18 минут назад

      если честно то и Гелерме отмахивался от жёлтой карточки ))) все хороши в этом матче особенно Смолов; сам сукин сын нырнул - не получилось, так и забил спорный пеналь. Когда же у нас появятся игроки типа Тихонова и Семака? - не падучие от каждого касания, Это не футбол а цирк прямо!

      0
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      Рейтинг: +4506

      Павелий > semm 12 минут назад

      Тогда, когда тренеры Семаки начнут вести себя на игроки Семаки. А пока нынешний тренер Семак - тряпка.

      0
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      Рейтинг: +14

      Мася_1989 > semm 10 минут назад

      Спорный? Мы сегодня один матч смотрели?

      0
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      Рейтинг: +710

      SuperNils 18 минут назад

      Симуляции, левые пенки... всё как всегда. Что-то в последние годы наш дворовый чемп уже смотреть противно.

      1
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      Рейтинг: +5395

      mamba9090909 19 минут назад

      Для Локо пенальти тоже обидный. Пенальти, они всегда обидные.))

      1
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      Рейтинг: +4078

      AtticusFinch 23 минуты назад

      И чуть не позволил выиграть)Зениту чуть ли не в каждом матче пенальти ставят!

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      Рейтинг: +2722

      CSKA57 25 минут назад

      Ничья - самый справедливый результат этого матча!

      2
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      Рейтинг: +2913

      aaaaahhhh 28 минут назад

      обиделся маленький..:)

      0
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      Рейтинг: +2324

      ААМ 30 минут назад

      Не позволил победить Семак, не заменивший во время Кузяева.

      3
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      Рейтинг: +6085

      nik55 33 минуты назад

      вы сами кривой пенальти заработали и ты еще ноешь

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      Рейтинг: +2026

      Spirit_78 > nik55 7 минут назад

      Логика потрясающая. Игроков Зенита в штрафной можно срубать безнаказанно. Что тут скажешь - очередной клоун под ником nik55

      0
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      Рейтинг: +4724

      Ганнибал Лектор 33 минуты назад

      Надо было в перерыве убирать с игры Кузяева. Я еще после первого его фола понял, что он с игры куда-то торопится

      3
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