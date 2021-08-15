Семак: «Обидный пенальти не позволил «Зениту» победить»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 4-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Непросто прошел первый тайм. Во втором мы заиграли лучше. Несмотря на удаление, были моменты. Обидный пенальти не позволил нам сегодня победить. Все равно ребята молодцы, спасибо им за самоотдачу», – сказал Семак.