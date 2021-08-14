Шалимов: «Понимали, что «Спартак» не в очень хорошем психологическом состоянии»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итог матча четвертого тура РПЛ против «Спартака» (0:1). Это была дебютная встреча для тренера в клубе.

«Мысли о матче такие. Мы ожидали игры в четыре центральных защитника, посмотрели разминку «Спартака» и поняли, что играть они будут в три. Мы этого не готовили, это трудно. Но за пять минут рассказали, как играть против трeх, и проблем с перестроением я не увидел.

Ребята перестроились – первый тайм отыграли нормально, моменты были, например, был выход три в два, а пропустили мы с углового. Второй тайм – почти без моментов, проигрывать всегда тяжелее. У «Спартака» удары были неопасные. В концовке мы могли забивать. На победу «Урал» не наиграл, но мог не проиграть – шли прессинговать, играли авантюрно. Раньше «Спартак» разрывал в быстрых атаках, но сегодня мы понимали, что «Спартак» хоть и злой, но в не очень хорошем психологическом состоянии», – обратил внимание Шалимов.