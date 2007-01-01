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    Шалимов: «Понимали, что «Спартак» не в очень хорошем психологическом состоянии»

    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итог матча четвертого тура РПЛ против «Спартака» (0:1). Это была дебютная встреча для тренера в клубе.

    «Мысли о матче такие. Мы ожидали игры в четыре центральных защитника, посмотрели разминку «Спартака» и поняли, что играть они будут в три. Мы этого не готовили, это трудно. Но за пять минут рассказали, как играть против трeх, и проблем с перестроением я не увидел.

    Ребята перестроились – первый тайм отыграли нормально, моменты были, например, был выход три в два, а пропустили мы с углового. Второй тайм – почти без моментов, проигрывать всегда тяжелее. У «Спартака» удары были неопасные. В концовке мы могли забивать. На победу «Урал» не наиграл, но мог не проиграть – шли прессинговать, играли авантюрно. Раньше «Спартак» разрывал в быстрых атаках, но сегодня мы понимали, что «Спартак» хоть и злой, но в не очень хорошем психологическом состоянии», – обратил внимание Шалимов.

    • «Урал» в сезоне РПЛ ни разу не побеждал.
    • «Спартак» поднялся на 7-е место.
    • Это была 1-я официальная домашняя победа во главе «Спартака» для главного тренера Руя Витории.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9056

      житель СПб 10 минут назад

      Сегодня все понятно. Но дальше игру надо улучшать! Думаю, что Шалимову это под силу.

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