Варан: «Не мог отказаться от возможности перейти в «МЮ» и играть в АПЛ»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал свой трансфер из «Реала» в английский клуб.

«Манчестер Юнайтед» – один из самых великих клубов в мировом футболе. Я не мог отказаться от возможности перейти сюда и играть в АПЛ.

Хочу достичь гораздо большего в своей карьере и знаю, что присоединяюсь к команде, полной прекрасных футболистов, которые одинаково желают выигрывать матчи и трофеи.

Поговорив с тренером, я убедился в серьезности прогресса, который был достигнут «МЮ» за последние несколько сезонов.

Теперь я присоединяюсь к команде, готовой играть на самом высоком уровне. Я хочу оказать здесь влияние, и сделаю всe, чтобы стать частью выдающейся истории клуба», – сказал 28-летний француз.