Варан: «Не мог отказаться от возможности перейти в «МЮ» и играть в АПЛ»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал свой трансфер из «Реала» в английский клуб.
«Манчестер Юнайтед» – один из самых великих клубов в мировом футболе. Я не мог отказаться от возможности перейти сюда и играть в АПЛ.
Хочу достичь гораздо большего в своей карьере и знаю, что присоединяюсь к команде, полной прекрасных футболистов, которые одинаково желают выигрывать матчи и трофеи.
Поговорив с тренером, я убедился в серьезности прогресса, который был достигнут «МЮ» за последние несколько сезонов.
Теперь я присоединяюсь к команде, готовой играть на самом высоком уровне. Я хочу оказать здесь влияние, и сделаю всe, чтобы стать частью выдающейся истории клуба», – сказал 28-летний француз.
- Варан провел в «Реале» 10 лет.
- Его контракт с «МЮ» рассчитан до 2025 года.
- Клуб заплатил за защитника 40 миллионов евро.
Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»