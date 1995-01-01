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    Варан: «Не мог отказаться от возможности перейти в «МЮ» и играть в АПЛ»

    Новичок «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал свой трансфер из «Реала» в английский клуб.

    «Манчестер Юнайтед» – один из самых великих клубов в мировом футболе. Я не мог отказаться от возможности перейти сюда и играть в АПЛ.

    Хочу достичь гораздо большего в своей карьере и знаю, что присоединяюсь к команде, полной прекрасных футболистов, которые одинаково желают выигрывать матчи и трофеи.

    Поговорив с тренером, я убедился в серьезности прогресса, который был достигнут «МЮ» за последние несколько сезонов.

    Теперь я присоединяюсь к команде, готовой играть на самом высоком уровне. Я хочу оказать здесь влияние, и сделаю всe, чтобы стать частью выдающейся истории клуба», – сказал 28-летний француз.

    • Варан провел в «Реале» 10 лет.
    • Его контракт с «МЮ» рассчитан до 2025 года.
    • Клуб заплатил за защитника 40 миллионов евро.

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    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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