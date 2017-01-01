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    «Севилья» за 11 миллионов приобрела Монтиэля. Его трансфер в «Спартак» заблокировал Федун

    «Севилья» объявила о переходе правого защитника «Ривер Плейт» Гонсало Монтиэля.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 11 миллионов евро.

    Аргентинский фулбек заключил с новым клубом пятилетний контракт.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Севильи»

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии16
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      Рейтинг: +4018

      rash1959 1 минуту назад

      11 лямов, за защитника, для внутреннего междусобойчика это дорого. Если бы "ничьими", т.е. государственными деньгами, тогда ладно, но только один клубец имеет такой подход к госкормушке.

      0
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      Рейтинг: +9455

      NewLife 37 минут назад

      Федун = 0

      1
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      Рейтинг: +8760

      ivany4 1 час назад

      Ну и правильно сделал.
      Когда нет плана развития команды и концепции игры, такие покупки не исправят положения.
      Мысль насчет иностранного топ тренера и выдачи ему карт-бланша мне больше импонирует.

      2
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      Рейтинг: +8298

      Cleaner 1 час назад

      Слава великому Федуну!

      0
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      Рейтинг: +9034

      житель СПб 2 часа назад

      В первый раз в жизни сталкиваюсь с тем, что командой руководит экс-тренер. Ну и чего ожидать от такого руководства? Лучшее, что может сделать Спартак - это расставаться с Федуном.

      3
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      Рейтинг: +8298

      Cleaner > житель СПб 1 час назад

      Спартак НЕ МОЖЕТ расстаться с Федуном. Федун может делать со Спартаком ВСЕ, что ему вздумается!
      У Вас, житель СПб, какие то странные понятия о собственности. Путаете частную и государственную. Путаете Хозяев и Холопов. Разберитесь уже в этом вопросе...

      2
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      Рейтинг: +11472

      ilichkadr > житель СПб 46 минут назад

      Чтобы расстаться с Федуном, надо у него купить контрольный пакет акций Спартака. Осталось найти желающего, который возможно пойдёт на безрассудный проступок.

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      Рейтинг: +7947

      САДЫЧОК > ilichkadr 14 минут назад

      у него нет контр пакета...

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      Рейтинг: +8298

      Cleaner > САДЫЧОК 3 минуты назад

      Кто знает...

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      Рейтинг: +13484

      KLIM777 2 часа назад

      Правильно. Еще Ещенко до 39 поиграет.

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      Рейтинг: +7947

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Надо Федуна ( он же Зарема ) Заблокировать !

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      Рейтинг: +8298

      Cleaner > САДЫЧОК 1 час назад

      Федун и есть Спартак. Захочет - расформирует команду. Захочет - продаст. Он в Спартаке - царь!

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      Рейтинг: +7947

      САДЫЧОК > Cleaner 1 час назад

      Царь Алекперов ! Федун управленец , с долей в Спартаке.Он хочет всё подмять , под себя-но не получается !

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      Рейтинг: +8298

      Cleaner > САДЫЧОК 1 час назад

      Алекперов Император. Но в Спартаке царь - это Федун в паре с лицом, пожелавшим скрыть(не Зарема ли?) свое имя.

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      Рейтинг: +7947

      САДЫЧОК > Cleaner 1 час назад

      Да...Но , у Федуна не получается всё таки быть главным....тому доказательство ..его мысли , через Зарему...

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      Рейтинг: +1520

      lek! 2 часа назад

      Он за 30 возьмёт с Гондураса .

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