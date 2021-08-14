«Севилья» за 11 миллионов приобрела Монтиэля. Его трансфер в «Спартак» заблокировал Федун

«Севилья» объявила о переходе правого защитника «Ривер Плейт» Гонсало Монтиэля.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 11 миллионов евро.
Аргентинский фулбек заключил с новым клубом пятилетний контракт.
- Монтиэль – победитель Кубка Америки-2021 в составе сборной Аргентины.
- 24-летний футболист мог оказаться в «Спартаке».
- По словам бывшего спортивного директора Дмитрия Попова, трансфер заблокировал владелец московского клуба Леонид Федун по рекомендации экс-тренера Доменико Тедеско.
Источник: Официальный сайт «Севильи»