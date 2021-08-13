Арустамян: «Тоттенхэм» – самый реальный вариант для продолжения карьеры Кварацхелии»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия по-прежнему может перейти в «Тоттенхэм». Информацию сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.
«Новый руководитель «Тоттенхэма» Фабио Паратичи давно восхищается талантом Хвичи. Еще весной он выходил на связь с агентом Валерио Джуфридой, который занимался трансфером Алексея Миранчука в «Аталанту». Теперь он может спродюсировать еще один громкий переход из РПЛ.
После переезда Паратичи в Лондон именно «Тоттенхэм» выглядит самым реальным вариантом для продолжения карьеры Кварацхелии», – сообщил инсайдер.
- Контракт грузина с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
- «Тоттенхэм», в отличие от «Рубина», еще выступает в еврокубках.
Источник: ютуб-канал Nobel