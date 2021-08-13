Арустамян: «Тоттенхэм» – самый реальный вариант для продолжения карьеры Кварацхелии»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия по-прежнему может перейти в «Тоттенхэм». Информацию сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Новый руководитель «Тоттенхэма» Фабио Паратичи давно восхищается талантом Хвичи. Еще весной он выходил на связь с агентом Валерио Джуфридой, который занимался трансфером Алексея Миранчука в «Аталанту». Теперь он может спродюсировать еще один громкий переход из РПЛ.

После переезда Паратичи в Лондон именно «Тоттенхэм» выглядит самым реальным вариантом для продолжения карьеры Кварацхелии», – сообщил инсайдер.