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    Арустамян: «Тоттенхэм» – самый реальный вариант для продолжения карьеры Кварацхелии»

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия по-прежнему может перейти в «Тоттенхэм». Информацию сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

    «Новый руководитель «Тоттенхэма» Фабио Паратичи давно восхищается талантом Хвичи. Еще весной он выходил на связь с агентом Валерио Джуфридой, который занимался трансфером Алексея Миранчука в «Аталанту». Теперь он может спродюсировать еще один громкий переход из РПЛ.

    После переезда Паратичи в Лондон именно «Тоттенхэм» выглядит самым реальным вариантом для продолжения карьеры Кварацхелии», – сообщил инсайдер.

    • Контракт грузина с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
    • «Тоттенхэм», в отличие от «Рубина», еще выступает в еврокубках.

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    Источник: ютуб-канал Nobel

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +853

      Mr Green 5 минут назад

      что то последнее время вокруг футбола крутятся люди, кто мало в нём понимает) восхищаться они могут кем угодно и прикупить готовы, но только максимум за 1 миллион, потому что он больше пока не стоит. бей беги в рпл, это вам не английский чемпионат, там ему хребет переломают в первой же игре. если уж и переходить куда то, то в испанию, в клуб второй десятки, италия ему тоже не по зубам, там чтоб играть в нападении интеллект нужен. но заходишь посмотреть, его цена 20 лямов, а кому он нужен за такие бабки, если он даже в игре с Ракувом ничего не показал?

      0
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      Рейтинг: +2266

      FRZZ 20 минут назад

      Какой там Тоттенхэм, кого он там может заменить? Самый реальный вариант это команда второй десятки Итальянского чемпионата.

      1
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      Рейтинг: +16040

      JTherry 59 минут назад

      после про*ба Ракуву в Тоттенхэме о Хвиче забудут, как о страшном сне...

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