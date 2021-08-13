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  • Арустамян: «Тоттенхэм» – самый реальный вариант для продолжения карьеры Кварацхелии»

Арустамян: «Тоттенхэм» – самый реальный вариант для продолжения карьеры Кварацхелии»

13 августа 2021, 19:35
4

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия по-прежнему может перейти в «Тоттенхэм». Информацию сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Новый руководитель «Тоттенхэма» Фабио Паратичи давно восхищается талантом Хвичи. Еще весной он выходил на связь с агентом Валерио Джуфридой, который занимался трансфером Алексея Миранчука в «Аталанту». Теперь он может спродюсировать еще один громкий переход из РПЛ.

После переезда Паратичи в Лондон именно «Тоттенхэм» выглядит самым реальным вариантом для продолжения карьеры Кварацхелии», – сообщил инсайдер.

  • Контракт грузина с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
  • «Тоттенхэм», в отличие от «Рубина», еще выступает в еврокубках.

Источник: ютуб-канал Nobel
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Рубин Тоттенхэм Кварацхелия Хвича
Комментарии (4)
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JTherry
1628874523
после про*ба Ракуву в Тоттенхэме о Хвиче забудут, как о страшном сне...
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Mr Green
1628877774
что то последнее время вокруг футбола крутятся люди, кто мало в нём понимает) восхищаться они могут кем угодно и прикупить готовы, но только максимум за 1 миллион, потому что он больше пока не стоит. бей беги в рпл, это вам не английский чемпионат, там ему хребет переломают в первой же игре. если уж и переходить куда то, то в испанию, в клуб второй десятки, италия ему тоже не по зубам, там чтоб играть в нападении интеллект нужен. но заходишь посмотреть, его цена 20 лямов, а кому он нужен за такие бабки, если он даже в игре с Ракувом ничего не показал?
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yorgenbarenz
1628921146
Чувствовалось по последним играм,что генацвале бережёт здоровье.В Англии ему быстро его поправят,если будет дриблингом угощать зрителей.)Там главное-быстро доставить и с остервенением заколотить мяч .Бегать надо будет,как пожарной лошади.Сумеет?-Едва ли.
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житель СПб
1628922493
Да в Испанию ему надо! Не в самые верхние клубы. Но похоже, деньги и потенциальная слава замкнули мозги.
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