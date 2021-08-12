Ерохин: «Был бы счастлив, если бы этот сезон для меня в «Зените» не стал последним»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопросы о своем будущем.
– Что с контрактом с «Зенитом»?
– Есть этот сезон и опция продления на год, но я говорил: сейчас самое важное для меня – находиться в процессе, играть и помогать команде.
В дальнейшем будет уже видно. Был бы счастлив, если бы этот сезон для меня в «Зените» не стал последним.
– Как хотели бы завершить карьеру?
– Без травм. Но вообще не задумывался пока об этом. Мне не так много лет, нормальный футбольный возраст, который позволяет играть на высоком уровне. Есть силы, эмоции, мотивация.
- Ерохину в октябре исполнится 32 года.
- В новом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 1 ассист в 4 матчах.
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Источник: «Матч ТВ»