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    Ерохин: «Был бы счастлив, если бы этот сезон для меня в «Зените» не стал последним»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопросы о своем будущем.

    – Что с контрактом с «Зенитом»?

    – Есть этот сезон и опция продления на год, но я говорил: сейчас самое важное для меня – находиться в процессе, играть и помогать команде.

    В дальнейшем будет уже видно. Был бы счастлив, если бы этот сезон для меня в «Зените» не стал последним.

    – Как хотели бы завершить карьеру?

    – Без травм. Но вообще не задумывался пока об этом. Мне не так много лет, нормальный футбольный возраст, который позволяет играть на высоком уровне. Есть силы, эмоции, мотивация.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      SLADE2019 22 минуты назад

      Ох, ты боже мой! Ты бы еще на колени встал и обратился бы с просьбой продлить контракт.

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