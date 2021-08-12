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  • Ерохин: «Был бы счастлив, если бы этот сезон для меня в «Зените» не стал последним»

Ерохин: «Был бы счастлив, если бы этот сезон для меня в «Зените» не стал последним»

12 августа 2021, 09:19
5

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопросы о своем будущем.

– Что с контрактом с «Зенитом»?

– Есть этот сезон и опция продления на год, но я говорил: сейчас самое важное для меня – находиться в процессе, играть и помогать команде.

В дальнейшем будет уже видно. Был бы счастлив, если бы этот сезон для меня в «Зените» не стал последним.

– Как хотели бы завершить карьеру?

– Без травм. Но вообще не задумывался пока об этом. Мне не так много лет, нормальный футбольный возраст, который позволяет играть на высоком уровне. Есть силы, эмоции, мотивация.

  • Ерохину в октябре исполнится 32 года.
  • В новом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 1 ассист в 4 матчах.

Ерохин: «На Евро не удалось словить настрой. На ЧМ-2018 все сразу были как на крыльях»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр
Комментарии (5)
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SLADE2019
1628750850
Ох, ты боже мой! Ты бы еще на колени встал и обратился бы с просьбой продлить контракт.
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_Marqella_
1628752293
Продлят обязательно,Ероха нужен Зениту...
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paracetamol
1628754379
Старайся лучше!
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вальтер79
1628765977
надо продлевать санек топ на замену просто джокер
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житель СПб
1628781618
Игрок безусловно хороший, но неровный. Надо повышать стабильность игры. Пока в этом сезоне все хорошо.
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