Ерохин: «На Евро не удалось словить настрой. На ЧМ-2018 все сразу были как на крыльях»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020

— Какие эмоции от чемпионата Европы?

— Обидно за ребят, что так сложилось. Посыл от сборной ведь идет на весь чемпионат России, на РПЛ, на клубы. Поэтому хотелось, чтобы ребята выступили как можно лучше.

Почему не получилось? Не удалось сразу словить настрой. На чемпионате мира-2018 все сразу были как на крыльях, а здесь же пришлось раскачиваться.