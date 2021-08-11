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  • Ерохин: «На Евро не удалось словить настрой. На ЧМ-2018 все сразу были как на крыльях»

Ерохин: «На Евро не удалось словить настрой. На ЧМ-2018 все сразу были как на крыльях»

11 августа 2021, 23:52
7

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020

— Какие эмоции от чемпионата Европы?

— Обидно за ребят, что так сложилось. Посыл от сборной ведь идет на весь чемпионат России, на РПЛ, на клубы. Поэтому хотелось, чтобы ребята выступили как можно лучше.

Почему не получилось? Не удалось сразу словить настрой. На чемпионате мира-2018 все сразу были как на крыльях, а здесь же пришлось раскачиваться.

  • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
  • Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Зенит Ерохин Александр
Комментарии (7)
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Mityai90
1628716109
Какой настрой? Что ты несешь, турнир проходит раз в 4 года, какая дополнительная мотивация еще нужна?
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Axe111
1628721279
Каких крыльях???? 120мин в своих воротах сидеть....вот это крылья
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ababayan
1628737101
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MaxRnD
1628741237
Настрой не словили, а звезду, как всегда, получилось
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Oldtrafford83
1628745831
Зато ЗП регулярно ловите непонятно за что, стыдно за вас и ваше слабоумие!!!
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nik55
1628746152
а ты что там был ?
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