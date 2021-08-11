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    Ерохин: «На Евро не удалось словить настрой. На ЧМ-2018 все сразу были как на крыльях»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020

    — Какие эмоции от чемпионата Европы?

    — Обидно за ребят, что так сложилось. Посыл от сборной ведь идет на весь чемпионат России, на РПЛ, на клубы. Поэтому хотелось, чтобы ребята выступили как можно лучше.

    Почему не получилось? Не удалось сразу словить настрой. На чемпионате мира-2018 все сразу были как на крыльях, а здесь же пришлось раскачиваться.

    • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
    • Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.08.2021 23:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +464

      Mityai90 27 минут назад

      Какой настрой? Что ты несешь, турнир проходит раз в 4 года, какая дополнительная мотивация еще нужна?

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