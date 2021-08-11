Иньеста: «Будет больно видеть Месси не в майке «Барселоны». Лео больше, чем команда»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал уход из клуба форварда Лионеля Месси. Аргентинец пополнил «ПСЖ».

«Барселоне» придется долго восстанавливаться от этого трансфера. Будет больно видеть Месси не в футболке «Барселоны». Лео олицетворяет клуб. Он больше, чем команда. Таких футболистов я никогда не видел и, думаю, не увижу.

«Барселона» останется одним из лучших клубов мира и должна быть на вершине», – считает игрок японского «Виссел Кобе».

Месси будет выступать за «ПСЖ» под 30-м номером.

Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.

Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

Хави – о переходе Месси в «ПСЖ»: «Мне очень грустно за Лео. Он хотел остаться в «Барселоне»