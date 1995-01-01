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    Хави – о переходе Месси в «ПСЖ»: «Мне очень грустно за Лео. Он хотел остаться в «Барселоне»

    Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави прокомментировал трансфер Лионеля Месси в «ПСЖ». Они вместе выступали в «Барселоне».

    «Мне очень грустно за Лео. Жалко, что «Барселона» не нашла решения сохранить игрока. Лео хотел остаться.

    Буду очень скучать по Месси. Мне трудно представить его в другой футболке. Это печально для Лео и «Барселоны», – сказал Хави.

    • Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.
    • Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.
    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

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    Сегодня, 08:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6282

      серега кашин 33 минуты назад

      хотел бы остаться остался а тут видно что просто позарился на огромное бабло

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