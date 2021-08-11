Хави – о переходе Месси в «ПСЖ»: «Мне очень грустно за Лео. Он хотел остаться в «Барселоне»

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави прокомментировал трансфер Лионеля Месси в «ПСЖ». Они вместе выступали в «Барселоне».
«Мне очень грустно за Лео. Жалко, что «Барселона» не нашла решения сохранить игрока. Лео хотел остаться.
Буду очень скучать по Месси. Мне трудно представить его в другой футболке. Это печально для Лео и «Барселоны», – сказал Хави.
- Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.
- Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.
- Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
Источник: Goal