Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Витория – о 0:2 с «Бенфикой»: «Задачей «Спартака» было сдержать соперника в обороне. Ребята справились»

Витория – о 0:2 с «Бенфикой»: «Задачей «Спартака» было сдержать соперника в обороне. Ребята справились»

11 августа 2021, 00:59
72

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение команды от «Бенфики» (0:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Основной нашей задачей было сдержать соперника в плане обороны, особенно контролировать их фланги, которые в прошлом мачте нам доставляли достаточно много проблем. Могу сказать, что ребята с этой задачей справились.

Что касается атаки, то сегодня нам не хватило хладнокровия. К тому же, как сами понимаете, ситуация была достаточно непростая перед началом матча, так как у соперника было преимущество в два гола», – сказал Витория.

  • «Спартак» при Витории проиграл 4 из 5 матчей и забил 1 гол с игры.
  • Москвичи четвертый сезон подряд не сыграют в группе ЛЧ.
  • Команда продолжит выступление в еврокубках в Лиге Европы.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Спартак Бенфика Витория Руй
Комментарии (72)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Solist345345
1628633396
Мы наверное смотрели разные матчи. Бенфика возила спартаковцев весь матч, выкладываясь в полноги.
Ответить
lNeTl
1628633511
Мда,тупое оправдание - преимущество в два гола.Нужно было тогда вообще не приезжать на матч, засчитали бы техническое поражение и дело с концом.
Ответить
ArReal
1628633858
Сдержать, чтобы не пропустить 5 мячей?ну тогда да - базару нет))смогли сдержать автобусом)))
Ответить
derrik2000
1628634165
Не. Не получится у него досидеть хотя бы полконтракта. Такую муйню говорит неспроста... Чует, что скоро за шиворот выкинут. И вступиться-то за него некому: Попов уволен.
Ответить
serppion
1628639956
"У соперника было преимущество в два гола". Куда же ты раньше смотрел, хрен лупоглазый?! А спартачей в очередной раз поздравляю со свинским началом европейского сезона(((
Ответить
tushkanlz
1628651875
«Основной нашей задачей было...унылая игра.Могу сказать, что ребята с этой задачей справились»...молодцы!!!
Ответить
oyabun
1628656324
Оказывается проиграть в 2 мяча, это называется "справились"!!! По-моему верх цинизма. Либо очень тонкий троллинг.
Ответить
Dominator777
1628663689
«Задачей «Спартака» было сдержать соперника в обороне. Ребята справились» Проигрыш 0:2 и справились?! Похоже он такой же тренер, как и у нас Береза!!!
Ответить
ЮНик
1628663842
Разогнать к *** всех второсортных легионеров(т.е.всех до единого!) из "Спартака", собрать в клубе спартаковских воспитанников, искключительно россиян, играющих в разных клубах РПЛ, Валеру Карпина - гл.тренером, а к нему Парфенова, Мостового, Тихонова. И был бы результат. Но "это фантастика, сынок"(с). Скорее Зарема станет главным тренером, а спортивным директором Бузова. И кстати, хуже чем сейчас не будет. ХУЖЕ ПРОСТО НЕКУДА!
Ответить
Старикан
1628663927
Что-то подобное лепетал Уссатый Физрук после вылета нашей сборной с ЧЕ... Да уж... по ходу Спартак в этом сезоне будет в полной жопе!
Ответить
Главные новости
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
2
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
6
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
22
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
Вчера, 14:06
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+