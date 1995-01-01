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    Витория – о 0:2 с «Бенфикой»: «Задачей «Спартака» было сдержать соперника в обороне. Ребята справились»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение команды от «Бенфики» (0:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

    «Основной нашей задачей было сдержать соперника в плане обороны, особенно контролировать их фланги, которые в прошлом мачте нам доставляли достаточно много проблем. Могу сказать, что ребята с этой задачей справились.

    Что касается атаки, то сегодня нам не хватило хладнокровия. К тому же, как сами понимаете, ситуация была достаточно непростая перед началом матча, так как у соперника было преимущество в два гола», – сказал Витория.

    • «Спартак» при Витории проиграл 4 из 5 матчей и забил 1 гол с игры.
    • Москвичи четвертый сезон подряд не сыграют в группе ЛЧ.
    • Команда продолжит выступление в еврокубках в Лиге Европы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      mikhail.bazhin 48 минут назад

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      Рейтинг: +3355

      FENIX-SL 1 час назад

      то есть счет 2-0 это справились
      ааа
      окей

      0
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      Рейтинг: +895

      S.K.V. 1 час назад

      С задачей справились,пробились в Лигу Европы.

      0
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      Рейтинг: +16355

      derrik2000 1 час назад

      Не.
      Не получится у него досидеть хотя бы полконтракта.
      Такую муйню говорит неспроста...
      Чует, что скоро за шиворот выкинут.
      И вступиться-то за него некому: Попов уволен.

      2
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      Рейтинг: +4016

      AtticusFinch 1 час назад

      Сдержать, чтобы не пропустить 5 мячей?ну тогда да - базару нет))смогли сдержать автобусом)))

      1
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      Рейтинг: +306

      lNeTl 1 час назад

      Мда,тупое оправдание - преимущество в два гола.Нужно было тогда вообще не приезжать на матч, засчитали бы техническое поражение и дело с концом.

      2
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      Рейтинг: +199

      Solist345345 1 час назад

      Мы наверное смотрели разные матчи. Бенфика возила спартаковцев весь матч, выкладываясь в полноги.

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