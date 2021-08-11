Витория – о 0:2 с «Бенфикой»: «Задачей «Спартака» было сдержать соперника в обороне. Ребята справились»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение команды от «Бенфики» (0:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Основной нашей задачей было сдержать соперника в плане обороны, особенно контролировать их фланги, которые в прошлом мачте нам доставляли достаточно много проблем. Могу сказать, что ребята с этой задачей справились.

Что касается атаки, то сегодня нам не хватило хладнокровия. К тому же, как сами понимаете, ситуация была достаточно непростая перед началом матча, так как у соперника было преимущество в два гола», – сказал Витория.