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    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    «Спартак» четвертый сезон подряд не сыграет в группе ЛЧ

    «Спартак» проиграл «Бенфике» (0:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы.

    Столичный клуб не может пробиться в групповой этап Лиги чемпионов четвертый сезон подряд. В последний раз «Спартак» играл в группе ЛЧ в сезоне-2017/18.

    • «Спартак» при Витории проиграл 4 из 5 матчей и забил 1 гол с игры.
    • «Зенит» – единственный российский клуб, который сыграет в группе ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      mikhail.bazhin 48 минут назад

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      Рейтинг: +7544

      GoLenaStop 1 час назад

      Умеют только чавкать из чужих кормушек и срать где попало... но не только под себя, а и остальным под голову.

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      Рейтинг: +3201

      Axe111 1 час назад

      Какая может быть лига чемпионов)))))))) и без них ТАМ ХВАТАЕТ ПОЗОРА КАЖДЫЙ ГОД

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