«Спартак» проиграл «Бенфике» (0:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы.

Столичный клуб не может пробиться в групповой этап Лиги чемпионов четвертый сезон подряд. В последний раз «Спартак» играл в группе ЛЧ в сезоне-2017/18.