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«Спартак» проиграл «Бенфике» (0:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы.
Столичный клуб не может пробиться в групповой этап Лиги чемпионов четвертый сезон подряд. В последний раз «Спартак» играл в группе ЛЧ в сезоне-2017/18.
- «Спартак» при Витории проиграл 4 из 5 матчей и забил 1 гол с игры.
- «Зенит» – единственный российский клуб, который сыграет в группе ЛЧ.