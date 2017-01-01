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    Лунев: «Квартира и машина в «Байере» – за свой счет»

    Вратарь «Байера» Андрей Лунев раскрыл различия немецкого футбольного быта и российского. Например, в Бундеслиге игроки сами оплачивают автомобиль и жилплощадь.

    – Семью в Германии ждете?

    – Идет оформление виз. Как только, так сразу. Жду своих с нетерпением.

    - Что для себя отметили в плане организации клуба?

    – Все делается по высшему разряду, учитываются все мелочи, нет чего-то такого, что может пойти не по плану. А если вдруг такое случается, то все равно сразу есть противоядие. Лично мне помогают два человека, которым ты можешь набрать в любое время дня и ночи. Правда, машина, квартира, страховка – все это за свой счет.

    • Вратарь был в «Зените» с 2017 по 2021 год.
    • С командой он трижды взял РПЛ.
    • В 1-м туре Бундеслиги «Байер» сыграет в гостях с берлинским «Унионом» (14 августа).

    Лунев: «Дзюба перед моим трансфером в «Байер» сказал: «Хорош уже, давай подписывай с «Зенитом» и к нам»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6260

      Fusballer 14 минут назад

      Нечеловеческие условия!

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      Рейтинг: +28809

      oyabun 46 минут назад

      Ну и чего добился? В деньгах потерял, наверняка и в запасе сидеть будет. Зато "в Европах'!

      0
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      Рейтинг: +3318

      FENIX-SL 1 час назад

      в Ман Юнайтед или Реале..наверное не два человека помогают
      а человек 10 получается
      вот это жизнь!

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      Рейтинг: +50113

      portero 1 час назад

      Ха.ха привыкли ребятки нахаляву, поди и этот обнаружит апосля, что и налоги надо платить с контракта и не такие как в России....

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