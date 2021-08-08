Лунев: «Квартира и машина в «Байере» – за свой счет»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев раскрыл различия немецкого футбольного быта и российского. Например, в Бундеслиге игроки сами оплачивают автомобиль и жилплощадь.

– Семью в Германии ждете?

– Идет оформление виз. Как только, так сразу. Жду своих с нетерпением.

- Что для себя отметили в плане организации клуба?

– Все делается по высшему разряду, учитываются все мелочи, нет чего-то такого, что может пойти не по плану. А если вдруг такое случается, то все равно сразу есть противоядие. Лично мне помогают два человека, которым ты можешь набрать в любое время дня и ночи. Правда, машина, квартира, страховка – все это за свой счет.

Вратарь был в «Зените» с 2017 по 2021 год.

С командой он трижды взял РПЛ.

В 1-м туре Бундеслиги «Байер» сыграет в гостях с берлинским «Унионом» (14 августа).

Лунев: «Дзюба перед моим трансфером в «Байер» сказал: «Хорош уже, давай подписывай с «Зенитом» и к нам»