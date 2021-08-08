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Лунев: «Квартира и машина в «Байере» – за свой счет»

8 августа 2021, 13:53
10

Вратарь «Байера» Андрей Лунев раскрыл различия немецкого футбольного быта и российского. Например, в Бундеслиге игроки сами оплачивают автомобиль и жилплощадь.

– Семью в Германии ждете?

– Идет оформление виз. Как только, так сразу. Жду своих с нетерпением.

- Что для себя отметили в плане организации клуба?

– Все делается по высшему разряду, учитываются все мелочи, нет чего-то такого, что может пойти не по плану. А если вдруг такое случается, то все равно сразу есть противоядие. Лично мне помогают два человека, которым ты можешь набрать в любое время дня и ночи. Правда, машина, квартира, страховка – все это за свой счет.

  • Вратарь был в «Зените» с 2017 по 2021 год.
  • С командой он трижды взял РПЛ.
  • В 1-м туре Бундеслиги «Байер» сыграет в гостях с берлинским «Унионом» (14 августа).

Лунев: «Дзюба перед моим трансфером в «Байер» сказал: «Хорош уже, давай подписывай с «Зенитом» и к нам»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Байер Лунев Андрей
Комментарии (10)
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portero
1628420479
Ха.ха привыкли ребятки нахаляву, поди и этот обнаружит апосля, что и налоги надо платить с контракта и не такие как в России....
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oyabun
1628424517
Ну и чего добился? В деньгах потерял, наверняка и в запасе сидеть будет. Зато "в Европах'!
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Fusballer
1628426442
Нечеловеческие условия!
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vladimir-7
1628428423
В Германии все делается по плану, пунктуально, это в России все делается спонтанно, экспромтом или совсем не делается, если включено в какой-то план, ну уж в крайнем случае, с переносом сроков по 2-3 раза и с обязательным увеличением финансирования раз в 10.
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Снег
1628431076
А ты хотел, как в Газпроме, всё на халяву?
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Иван Петров 1986
1628433742
А у наших игруль тут все нахаляву.
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Hektor 84
1628760693
В бзените за всё труба газовая платит
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