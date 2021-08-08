Лунев: «Дзюба перед моим трансфером в «Байер» сказал: «Хорош уже, давай подписывай с «Зенитом» и к нам»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал, как форвард «Зенита» Артем Дзюба призывал его остаться в России. Россиянин пополнил немцев в июле как свободный агент.

«Разве можно представить, что Дзюба не пошутил по поводу моего перехода? Уже когда был в Германии, но контракт с «Байером» ещe не подписал, «партизанил» в этом смысле, от Артeма прилетело: «Хорош тебе там уже, давай подписывай с «Зенитом» и к нам». Но потом, конечно, поздравил!» – сказал Лунев.