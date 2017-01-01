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    Лунев: «Дзюба перед моим трансфером в «Байер» сказал: «Хорош уже, давай подписывай с «Зенитом» и к нам»

    Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал, как форвард «Зенита» Артем Дзюба призывал его остаться в России. Россиянин пополнил немцев в июле как свободный агент.

    «Разве можно представить, что Дзюба не пошутил по поводу моего перехода? Уже когда был в Германии, но контракт с «Байером» ещe не подписал, «партизанил» в этом смысле, от Артeма прилетело: «Хорош тебе там уже, давай подписывай с «Зенитом» и к нам». Но потом, конечно, поздравил!» – сказал Лунев.

    • Вратарь был в «Зените» с 2017 по 2021 год.
    • С командой он трижды взял РПЛ.
    • В 1-м туре Бундеслиги «Байер» сыграет в гостях с берлинским «Унионом» (14 августа).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11697

      ВетеR 5 минут назад

      Дрочера и в Зените хорошо кормят

      0
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      Рейтинг: +844

      edw7777 37 минут назад

      Посоветую Лунева быть по-скромнее. Такие вещи нельзя выносить на суд общественности. Корпоративная этика!

      1
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      Рейтинг: +3579

      Semenycch 59 минут назад

      Дзюба вне сомнений лидер Зенита в раздевалке. Наберет форму вернет лидерские позиции и на поле.

      1
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      Рейтинг: +13430

      KLIM777 > Semenycch 50 минут назад

      Забьет Тамбову 4 и будет героем. Хотя героем у кого? У дедушек если только. да и Тамбова уже нет.

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      Рейтинг: +13789

      Garrincha58 > KLIM777 1 минуту назад

      Мальте если Карпин позовёт

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