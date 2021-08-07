Газизов: «Уфа» была ближе к победе, чем «Локомотив»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча третьего тура РПЛ против «Локомотива».
«Матч принес положительные эмоции: играли на победу, показывали хорошую игру. Думаю, первые три матча мы провели на хорошем уровне.
Пока еще не до конца нам где-то везет. Хоть и ничья, но мне кажется, что мы были ближе к победе, упустили ее», – сказал Газизов.
- Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
- «Локо» весь второй тайм провел вдесятером после удаления Дмитрия Баринова.
- Московский клуб будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Уфой».
Источник: Sport24