Газизов: «Уфа» была ближе к победе, чем «Локомотив»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча третьего тура РПЛ против «Локомотива».

«Матч принес положительные эмоции: играли на победу, показывали хорошую игру. Думаю, первые три матча мы провели на хорошем уровне.

Пока еще не до конца нам где-то везет. Хоть и ничья, но мне кажется, что мы были ближе к победе, упустили ее», – сказал Газизов.