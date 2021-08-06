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    Газизов: «Уфа» была ближе к победе, чем «Локомотив»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча третьего тура РПЛ против «Локомотива».

    «Матч принес положительные эмоции: играли на победу, показывали хорошую игру. Думаю, первые три матча мы провели на хорошем уровне.

    Пока еще не до конца нам где-то везет. Хоть и ничья, но мне кажется, что мы были ближе к победе, упустили ее», – сказал Газизов.

    • Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
    • «Локо» весь второй тайм провел вдесятером после удаления Дмитрия Баринова.
    • Московский клуб будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Уфой».

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    Источник: Sport24

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