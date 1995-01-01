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    Агуэро считает себя преданным и хочет покинуть «Барселону» спустя два месяца после прихода

    Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро разочарован уходом Лионеля Месси. Неподписание контракта с другом Агуэро считает предательством со стороны руководства, которое обещало ему совместную игру с шестикратным обладателем «Золотого мяча».

    В связи с этим Агуэро хочет покинуть «Барселону». Он попросил своих представителей изучить контракт на предмет того, каким образом сейчас можно уйти.

    • Агуэро пришел в «Барселону» как свободный агент 2 месяца назад.
    • Аргентинец не провел ни одного официального матча за каталонцев.
    • Месси подпишет «ПСЖ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Мигеля Бласкеса

    Журналист, специализирующийся на «Барселоне». Работает в TyC Sports. Аудитория в твиттере - более 61 тысячи подписчиков.

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