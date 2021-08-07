Агуэро считает себя преданным и хочет покинуть «Барселону» спустя два месяца после прихода

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро разочарован уходом Лионеля Месси. Неподписание контракта с другом Агуэро считает предательством со стороны руководства, которое обещало ему совместную игру с шестикратным обладателем «Золотого мяча».

В связи с этим Агуэро хочет покинуть «Барселону». Он попросил своих представителей изучить контракт на предмет того, каким образом сейчас можно уйти.