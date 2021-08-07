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  • Агуэро считает себя преданным и хочет покинуть «Барселону» спустя два месяца после прихода

Агуэро считает себя преданным и хочет покинуть «Барселону» спустя два месяца после прихода

7 августа 2021, 00:17
19

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро разочарован уходом Лионеля Месси. Неподписание контракта с другом Агуэро считает предательством со стороны руководства, которое обещало ему совместную игру с шестикратным обладателем «Золотого мяча».

В связи с этим Агуэро хочет покинуть «Барселону». Он попросил своих представителей изучить контракт на предмет того, каким образом сейчас можно уйти.

  • Агуэро пришел в «Барселону» как свободный агент 2 месяца назад.
  • Аргентинец не провел ни одного официального матча за каталонцев.
  • Месси подпишет «ПСЖ».

Источник: твиттер Мигеля Бласкеса

Журналист, специализирующийся на «Барселоне». Работает в TyC Sports. Аудитория в твиттере - более 61 тысячи подписчиков.

Испания. Примера Барселона Месси Лионель Агуэро Серхио
Комментарии (19)
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Fusballer
1628288966
Агуэро в РПЛ перейдёт.
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Benifacto
1628293790
Достойно! Ибо Нех!
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Garrincha58
1628317450
думаю это придумали СМИ
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BarStep
1628318434
Вроде как уже взрослый мальчик.. Чего несёт?! Если конечно это он несёт..
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aleksandor.arkhipov
1628319603
Нapoд oткpыли доcтyп к СEKC 3накoмcтвaм гдe тyсyются cамые кpаcивые дeвyшки, вcе они xотят сeкca и любви. Не yпуcти свой шанc пoка дocтyп бecплaтный -------- https://llk.dk/b8655e
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portero
1628322936
Два месяца деньги получал, поди и подьемные тоже были, возможно если вернёт его и отпустят...
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Назарян
1628324848
капец пришел Барселоне после ухода Месси
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житель СПб
1628325770
Пошло - поехало...
Ответить
житель СПб
1628327727
Кстати, это подтверждает то. что был изначальный замысел именно штаба Барсы - не заключать контракт с Месси, держать его до конца в неведении. Без комментариев.
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