Агуэро считает себя преданным и хочет покинуть «Барселону» спустя два месяца после прихода

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро разочарован уходом Лионеля Месси. Неподписание контракта с другом Агуэро считает предательством со стороны руководства, которое обещало ему совместную игру с шестикратным обладателем «Золотого мяча».
В связи с этим Агуэро хочет покинуть «Барселону». Он попросил своих представителей изучить контракт на предмет того, каким образом сейчас можно уйти.
Источник: твиттер Мигеля Бласкеса
Журналист, специализирующийся на «Барселоне». Работает в TyC Sports. Аудитория в твиттере - более 61 тысячи подписчиков.