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    TNT Sports Argentina: Агуэро зол на руководство «Барселоны» из-за ухода Месси

    Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро негативно воспринял информацию об уходе своего друга и соотечественника Лионеля Месси. С ним не стали продлевать контракт.

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    Агуэро поздравил «Сочи» с днем рождения. Ранее это сделали Хави и Вилья

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    Источник: TNT Sports Argentina

    Аргентинское спортивное СМИ с аудиторией в твиттере более 550 тысяч подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2319

      Валерий2705 1 час назад

      Да, нормально так Агуеро п.о.д.ь.е.б.а.л.и, он ведь и переходил под Месси.

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