Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро негативно воспринял информацию об уходе своего друга и соотечественника Лионеля Месси. С ним не стали продлевать контракт.

Агуэро очень обозлился на руководство «Барселоны», которое подписало форварда по окончании прошлого сезона.

На Месси претендуют «ПСЖ», «Челси».

Форвард всю карьеру провел в «Барселоне».

Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.

Агуэро поздравил «Сочи» с днем рождения. Ранее это сделали Хави и Вилья