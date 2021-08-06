TNT Sports Argentina: Агуэро зол на руководство «Барселоны» из-за ухода Месси

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро негативно воспринял информацию об уходе своего друга и соотечественника Лионеля Месси. С ним не стали продлевать контракт.
Агуэро очень обозлился на руководство «Барселоны», которое подписало форварда по окончании прошлого сезона.
- На Месси претендуют «ПСЖ», «Челси».
- Форвард всю карьеру провел в «Барселоне».
- Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
Агуэро поздравил «Сочи» с днем рождения. Ранее это сделали Хави и Вилья
Источник: TNT Sports Argentina
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