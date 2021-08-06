Гвардиола – о Кейне: «Если «Тоттенхэм» не хочет вести переговоры, то все кончено»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу возможного трансфера форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Кейн – игрок «Тоттенхэма». Если этот клуб не хочет вести переговоры, то все кончено.

Если они захотят вести переговоры, то многие клубы хотели бы подписать Кейна, в том числе и наш. «Сити» очень заинтересован в нем», – сказал Гвардиола.

В прошлом сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.

Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.

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