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    Гвардиола – о Кейне: «Если «Тоттенхэм» не хочет вести переговоры, то все кончено»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу возможного трансфера форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    «Кейн – игрок «Тоттенхэма». Если этот клуб не хочет вести переговоры, то все кончено.

    Если они захотят вести переговоры, то многие клубы хотели бы подписать Кейна, в том числе и наш. «Сити» очень заинтересован в нем», – сказал Гвардиола.

    • В прошлом сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.

    Гвардиола: «Сейчас «Манчестер Сити» не думает о Месси. Мы потратились на Грилиша»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +50052

      portero 18 минут назад

      Если имел желание слиться, то зачем подписал до 2024 года?
      Жадность???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1279

      Maxi_7 25 минут назад

      Кейн сам, конечно, наломал дров, что подписал контракт с ТТх до 24 года... теперь Леви может выкручивать все причинные места всем желающим приобрести англичанина, выставляя ценник вплоть до 200 млн, которые, Хари конечно же не стоит... учитывая постковидное время и экономическую ситуацию в мире футбола красная цена для него сейчас 110-120 млн. - думаю, это та сумма, на которую могли бы пойти потенциальные покупатели в лице того же МС...
      Остается дело за Леви, захочет ли он упираться рогом и требовать как можно больше денег, зная, что он их не получит и насильно оставлять в команде игрока, который в открытую заявил, что за эту самую команду играть не хочет... вопрос интересный и до сих пор открытый...

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