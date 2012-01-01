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    Гвардиола: «Сейчас «Манчестер Сити» не думает о Месси. Мы потратились на Грилиша»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси не перейдет в его команду этим летом.

    «Мы потратились на Джека Грилиша. Он будет играть под десятым номером, потому что мы верим в него. Мы думали, что Лео останется в «Барселоне». Сейчас мы не думаем о Месси», – сказал Гвардиола.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +431

      111ax 1 час назад

      грилиш не настолько хорош и не настолько полезен, да еще и петушиный какой-то

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      Рейтинг: +3358

      Gek Dement 1 час назад

      Учитывая фейр плей, Месси в свои 34 с его финансовыми аппетитами никому особо в систему не встроить, учитывая что есть куча молодых звезд, которые тоже дорого обходятся. Есть ощущение что ему или аппетиты поумерить конкретно придется или сидеть без клуба.

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      Рейтинг: +523

      mama1991 2 часа назад

      думаю мс ща локти кусает, можно было лео бесплатно хапнуть, и он пешёл бы в этот проект. ща сидят и думают, на х у й нам этот грилишь?)))) рзница в два дня, и 117 млн евро.... вот это не фарт....

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      Рейтинг: +363

      сутулая собака и лисы > mama1991 1 час назад

      Грилиш хороший актив, который при необходимости можно перепродать.
      а что делать с Месси через пару лет?

      тем более МС играет в прессингующий футбол и Грилиш подходит лучше.

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      Рейтинг: +523

      mama1991 > сутулая собака и лисы 37 минут назад

      перепродать на много дешевле только, никак не больше. месси без всяких продаж даст больше денег! денег маркетинговых.

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