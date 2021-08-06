Гвардиола: «Сейчас «Манчестер Сити» не думает о Месси. Мы потратились на Грилиша»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси не перейдет в его команду этим летом.

«Мы потратились на Джека Грилиша. Он будет играть под десятым номером, потому что мы верим в него. Мы думали, что Лео останется в «Барселоне». Сейчас мы не думаем о Месси», – сказал Гвардиола.