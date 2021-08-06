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    Mundo Deportivo: у «Манчестер Сити» нет денег на зарплату Месси. Клуб подписал Грилиша и хочет купить Кейна

    «Манчестер Сити» не будет пытаться подписать бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    По информации Mundo Deportivo, у английского клуба нет денег на зарплату 34-летнего аргентинца. «Ман Сити» потратил 117 миллионов евро на трансфер Джека Грилиша и рассчитывает приобрести форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    • Ранее сообщалось, что переговоры с Месси ведет «ПСЖ».
    • По информации RAC1, «Барселона» еще может продлить контракт с Месси.
    • Месси – воспитанник «Барсы».

    Sport.es: Месси был готов снизить зарплату еще сильнее, чтобы остаться в «Барселоне»

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    Источник: Mundo Deportivo

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