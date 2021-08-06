Mundo Deportivo: у «Манчестер Сити» нет денег на зарплату Месси. Клуб подписал Грилиша и хочет купить Кейна

«Манчестер Сити» не будет пытаться подписать бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

По информации Mundo Deportivo, у английского клуба нет денег на зарплату 34-летнего аргентинца. «Ман Сити» потратил 117 миллионов евро на трансфер Джека Грилиша и рассчитывает приобрести форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Ранее сообщалось, что переговоры с Месси ведет «ПСЖ».

По информации RAC1, «Барселона» еще может продлить контракт с Месси.

Месси – воспитанник «Барсы».

Sport.es: Месси был готов снизить зарплату еще сильнее, чтобы остаться в «Барселоне»