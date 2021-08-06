Президент «Урала» Иванов: «Если отменить лимит, в сборной России некому будет играть»

В других странах, где нет лимита, как то набирают игроков в сборные! Почему вдруг в России с отменой лимита не наберут???
Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против отмены лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.
«Если отменить лимит в РПЛ, в сборной России некому будет играть. Для меня сборная важнее всего.
Жирков, Аршавин и Павлюченко росли в голодное время, они проделывали большой путь, чтобы добиться успеха – играть в топовых командах, в хороших условиях.
Сегодня молодые футболисты – избалованные: тренируются на хороших полях, получают большую зарплату, а представления о себе они не имеют. Они уже понимают, что им не надо прилагать больших усилий для чего-либо.
Каждый раз, когда наша сборная России проваливается на международной арене, мы начинаем говорить про лимит. Считаю, нет смысла отменять лимит в РПЛ», – сказал Иванов.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.