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  • Президент «Урала» Иванов: «Если отменить лимит, в сборной России некому будет играть»

Президент «Урала» Иванов: «Если отменить лимит, в сборной России некому будет играть»

6 августа 2021, 15:23
28

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против отмены лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

«Если отменить лимит в РПЛ, в сборной России некому будет играть. Для меня сборная важнее всего.

Жирков, Аршавин и Павлюченко росли в голодное время, они проделывали большой путь, чтобы добиться успеха – играть в топовых командах, в хороших условиях.

Сегодня молодые футболисты – избалованные: тренируются на хороших полях, получают большую зарплату, а представления о себе они не имеют. Они уже понимают, что им не надо прилагать больших усилий для чего-либо.

Каждый раз, когда наша сборная России проваливается на международной арене, мы начинаем говорить про лимит. Считаю, нет смысла отменять лимит в РПЛ», – сказал Иванов.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Россия Иванов Григорий
Комментарии (28)
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САДЫЧОК
1628253464
Иванов , удивительный тип - в нём собрано всё самое омерзительное , начиная с бюджета , заканчивая пропагандой ! Этот , Иванов вешает лапшу лохам , про лимит , защищая свой карман !
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Fusballer
1628253858
Получается, согласно этому высказыванию, что Иванова вполне устраивают "молодые футболисты – избалованные: тренируются на хороших полях, получают большую зарплату, а представления о себе они не имеют. Они уже понимают, что им не надо прилагать больших усилий для чего-либо."
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Andrew01
1628255180
А сейчас я смотрю прям не знаем кого ставить аж глаза разбегаются от выбора! хуже не будет, только зарплаты упадут в разы и стоимость. Если вы строите футбол по правилам рынка, то должна быть свободная конкуренция, а не как сейчас обособленный класс. Условный Зобнин и легионер такого же уровня но с требованиями по зарплате в 2-3 раза ниже, выберут легионера, а если Зобнин согласится на такие же условия, то выберут своего, а он согласится если хочет играть или уезжай в Европу доказывай и получай миллионы.
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NewLife
1628256177
"Если отменить лимит в РПЛ, в сборной России некому будет играть" Если отменить лимит, такие чиновники, как ты, не будут находить себе место в футболе, а в сборной не будут играть халявщики.
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spam2009
1628256237
а разве есть кому играть???
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Skull_Boy
1628257642
В Англии лимита нет и номинально 30 человек в сборной, в Италии лимита нет и потенциально 40 человек в сборной, в Испании лимита нет и потенциально 50 человек в сборной ну да лимит это добро, а может надо избавляться от долбае_6оев как ты которые лангируют за за
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bomilazdeshnii
1628258367
Не лимит зло, а НЕЗАРАБОТАННЫЕ!!! деньги. С зарплатами надо разбираться как у наших, так и у легионеров
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Hektor 84
1628263458
А сейчас с лимитом что есть кому играть? Или в нашей сборной сплошь одни звезды? А еще товарищ Иванов ответь что в составе Урала делают второсортные леги? Ну наигрывай молодежь. И играйте не в автобус, а в атаку. Тогда и поговорим. А так с твоей стороны пустой треп.
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paracetamol
1628281687
Правильно Иванов сказал. Накупят **** олигархи и будут сражаться между собой. О стране они давно забыли, им гладиаторов подавай!
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Князев
1628329137
Совершенно правильно. Я вообще допустил бы не более четырёх легионеров на поле одновременно. Своих надо воспитывать!
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