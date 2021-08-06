Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Президент «Урала» Иванов: «Если отменить лимит, в сборной России некому будет играть»

    Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против отмены лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

    «Если отменить лимит в РПЛ, в сборной России некому будет играть. Для меня сборная важнее всего.

    Жирков, Аршавин и Павлюченко росли в голодное время, они проделывали большой путь, чтобы добиться успеха – играть в топовых командах, в хороших условиях.

    Сегодня молодые футболисты – избалованные: тренируются на хороших полях, получают большую зарплату, а представления о себе они не имеют. Они уже понимают, что им не надо прилагать больших усилий для чего-либо.

    Каждый раз, когда наша сборная России проваливается на международной арене, мы начинаем говорить про лимит. Считаю, нет смысла отменять лимит в РПЛ», – сказал Иванов.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:23
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7786

      Cleaner 1 минуту назад

      В других странах, где нет лимита, как то набирают игроков в сборные! Почему вдруг в России с отменой лимита не наберут???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +887

      Andrew01 8 минут назад

      А сейчас я смотрю прям не знаем кого ставить аж глаза разбегаются от выбора! хуже не будет, только зарплаты упадут в разы и стоимость. Если вы строите футбол по правилам рынка, то должна быть свободная конкуренция, а не как сейчас обособленный класс.
      Условный Зобнин и легионер такого же уровня но с требованиями по зарплате в 2-3 раза ниже, выберут легионера, а если Зобнин согласится на такие же условия, то выберут своего, а он согласится если хочет играть или уезжай в Европу доказывай и получай миллионы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6190

      Fusballer 30 минут назад

      Получается, согласно этому высказыванию, что Иванова вполне устраивают "молодые футболисты – избалованные: тренируются на хороших полях, получают большую зарплату, а представления о себе они не имеют. Они уже понимают, что им не надо прилагать больших усилий для чего-либо."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7884

      САДЫЧОК 37 минут назад

      Иванов , удивительный тип - в нём собрано всё самое омерзительное , начиная с бюджета , заканчивая пропагандой !
      Этот , Иванов вешает лапшу лохам , про лимит , защищая свой карман !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88141
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67095
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru