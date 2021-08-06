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  • «Истерику Тедеско возьму на себя». Зарема просила Попова избавиться от Мозеса и заявить Рошу

«Истерику Тедеско возьму на себя». Зарема просила Попова избавиться от Мозеса и заявить Рошу

6 августа 2021, 12:26
29

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов показал февральскую переписку с женой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой, в которой она просит избавиться от защитника Виктора Мозеса.

«Дима, правда, давайте сейчас от Мозеса избавимся. Прямо сейчас самое время. Истерику Тедди (Тедеско – прим. «Бомбардира») возьму на себя. Сейчас прямо это решение на ура пойдeт. Всe, что Газизов натворил, одним махом», – написала Зарема Попову.

«Это переписка с Заремой Равильевной после кубка с «Динамо». Более того, мне было дано указание не заявлять Виктора, а заявить Рошу. Не хватило характера выполнить.

Я не хочу ничего сливать. Поэтому ещe раз повторяю. Не будет потока дерьма в сторону клуба, не будет доказательств лжи и лицемерия здесь. Выбор за вами, уважаемая Зарема», – написал Попов в телеграме.

  • Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
  • 54-летний менеджер ушел в отставку из-за разногласий с акционером клуба по трансферным вопросам.
  • «Спартак» арендовал Мозеса у «Челси» в октябре 2020 года за 300 тысяч евро и выкупил его этим летом.

«Не хочу быть терпилой». Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об уходе из клуба

«Цирк, в котором я не хочу участвовать». Попов пообещал создать телеграм-канал и уличить Зарему во лжи

Источник: телеграм-канал Дмитрия Попова
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Дмитрий Мозес Виктор Роша Педро Тедеско Доменико
Комментарии (29)
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JTherry
1628242581
лживая экспертница, хотела нашего Витю "слить", зараза...!)) высокие отношения...
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portero
1628243125
Неужто обижали с зарплатой, остальное всё ерунда, на любой работе неприятные ситуации имеются. Ушёл и забыл, ищи новую, живи дальше, а это один хрен не изменить, прошло всё.
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acor94
1628243588
Обычные рабочие обсуждения по комплектованию команды. Чему мы тут должны удивиться?
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vladimir-7
1628243622
Оказывается весь свинарник больной, пора содержимое тащить на убой.
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insider_retro
1628244897
Сутяжничество во всех цветах и красках...
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tushkanlz
1628245519
Ну,есть же женский футбол, ну, и "тёрлась" бы там..крыса.
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порт
1628245813
Такое может происходить только в одной команде, это их стиль.
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moskowcity-petrv
1628249093
Зареме необходимо залепить своё дуло
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NewLife
1628255877
Зарема просто дура с завышенной самооценкой.
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serppion
1628257461
Ужас сколько дерьма в этом свинарнике!
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