«Истерику Тедеско возьму на себя». Зарема просила Попова избавиться от Мозеса и заявить Рошу

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов показал февральскую переписку с женой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой, в которой она просит избавиться от защитника Виктора Мозеса.

«Дима, правда, давайте сейчас от Мозеса избавимся. Прямо сейчас самое время. Истерику Тедди (Тедеско – прим. «Бомбардира») возьму на себя. Сейчас прямо это решение на ура пойдeт. Всe, что Газизов натворил, одним махом», – написала Зарема Попову.

«Это переписка с Заремой Равильевной после кубка с «Динамо». Более того, мне было дано указание не заявлять Виктора, а заявить Рошу. Не хватило характера выполнить.

Я не хочу ничего сливать. Поэтому ещe раз повторяю. Не будет потока дерьма в сторону клуба, не будет доказательств лжи и лицемерия здесь. Выбор за вами, уважаемая Зарема», – написал Попов в телеграме.

Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.

54-летний менеджер ушел в отставку из-за разногласий с акционером клуба по трансферным вопросам.

«Спартак» арендовал Мозеса у «Челси» в октябре 2020 года за 300 тысяч евро и выкупил его этим летом.

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