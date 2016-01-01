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    «Истерику Тедеско возьму на себя». Зарема просила Попова избавиться от Мозеса и заявить Рошу

    Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов показал февральскую переписку с женой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой, в которой она просит избавиться от защитника Виктора Мозеса.

    «Дима, правда, давайте сейчас от Мозеса избавимся. Прямо сейчас самое время. Истерику Тедди (Тедеско – прим. «Бомбардира») возьму на себя. Сейчас прямо это решение на ура пойдeт. Всe, что Газизов натворил, одним махом», – написала Зарема Попову.

    «Это переписка с Заремой Равильевной после кубка с «Динамо». Более того, мне было дано указание не заявлять Виктора, а заявить Рошу. Не хватило характера выполнить.

    Я не хочу ничего сливать. Поэтому ещe раз повторяю. Не будет потока дерьма в сторону клуба, не будет доказательств лжи и лицемерия здесь. Выбор за вами, уважаемая Зарема», – написал Попов в телеграме.

    • Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
    • 54-летний менеджер ушел в отставку из-за разногласий с акционером клуба по трансферным вопросам.
    • «Спартак» арендовал Мозеса у «Челси» в октябре 2020 года за 300 тысяч евро и выкупил его этим летом.

    «Не хочу быть терпилой». Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об уходе из клуба

    «Цирк, в котором я не хочу участвовать». Попов пообещал создать телеграм-канал и уличить Зарему во лжи

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Попова

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии30
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      Рейтинг: +1042

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Зареме необходимо залепить своё дуло

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      Рейтинг: +360

      сутулая собака и лисы 2 часа назад

      игрок выходит с радужной повязкой на поле.
      фу гейство, у нас в снг принято быть мужиком!

      а потом те же самые юзеры бомбандира бегут обсуждать слитые личные переписки и комментарии Заремы с:

      ха. ха. ха.

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      Рейтинг: +6190

      Fusballer 2 часа назад

      Баба в футболе - это звездец. Интересно, когда уже снимут фильм, где бабская команда по футболу, состоящая из хрупких женщин по 50 кг, будет с лёгкостью обыгрывать команды мужиков по 60-100 кг?)))

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      Рейтинг: +360

      сутулая собака и лисы > Fusballer 1 час назад

      тебя они обыграют, не переживай.
      не думаю, что ты сильный представитель своего пола.

      это как челики, заявляющие, что мужчины среднестатистически умнее женщин, хотя сами при этом не являются офисным планктоном или разнорабочими.

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      Рейтинг: +6190

      Fusballer > сутулая собака и лисы 37 минут назад

      Вот и не думай, это не твоё.

      0
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      Рейтинг: +24344

      silver29 2 часа назад

      Еще одно доказательство, что все гоУно исходит от семейки Федуна (((((( какая же они мерзкая пара ((((( гнобят и гнобят клуб. Тварь западенская навязался на нашу голову, думает не о команде, а о своих ***.....х

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      Рейтинг: +5534

      порт 2 часа назад

      Такое может происходить только в одной команде, это их стиль.

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      Рейтинг: +1042

      moskowcity-petrv > порт 1 час назад

      Подскажи пожалуйста,какой стиль, у Дзюбы с Азмуном?)

      1
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      Рейтинг: +5534

      порт > moskowcity-petrv 1 час назад

      У человека в основном выделяется классический, романтический, естественный, драматический стиль, и я, как мало знающий человек этих людей, не могу знать их стиль. Если тебе это так важно знать, можешь сам спросить у них.

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      Рейтинг: +24344

      silver29 2 часа назад

      Федун, приколоти ей поганый язык (((( надоели ее высеры и грязь (((((

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      Рейтинг: +850

      tushkanlz 2 часа назад

      Ну,есть же женский футбол, ну, и "тёрлась" бы там..крыса.

      2
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      Рейтинг: +6190

      Fusballer > tushkanlz 2 часа назад

      Ей хочется возле мужиков тереться.

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      Рейтинг: +24344

      silver29 > Fusballer 2 часа назад

      да она больна на всю щель ((((

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      Рейтинг: +360

      сутулая собака и лисы > tushkanlz 1 час назад

      но сам по себе мужской футбол спорт для лгбт меньшинств.

      сам посуди.
      футбол - это симуляции, бритые ноги, барбершоп, причёски, падения на колени, слёзы на поле, нытьё в твитере, радужные флаги.

      футбол создан именно для лгбт и лгбт любознательных (латентных) мужчин.
      просто не все это признают (и проявляют гомофобию из-за внутреннего конфликта).

      если бы футбольные болельщики не любили (или подсознательно не любили) лгбт, они бы смотрели хоккей.

      так что твоё высказывание про женский футбол не совсем корректно.

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      Рейтинг: +661

      xrrrx 2 часа назад

      а как она хотела Тэдди на себя взять?)))

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      Рейтинг: +67102

      insider_retro 2 часа назад

      Сутяжничество во всех цветах и красках...

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      Рейтинг: +7785

      Cleaner 3 часа назад

      Федун, назначь уже свою Зарему ТРЕНЕРОМ Спартака. Пусть девушка порулит командой! Очень уж ей этого хочется, а ты никак не поймешь...

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