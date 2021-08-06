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  • Главные новости дня. Месси ушел из «Барсы», «Сочи» и «Рубин» не победили в Лиге конференций

Главные новости дня. Месси ушел из «Барсы», «Сочи» и «Рубин» не победили в Лиге конференций

6 августа 2021, 00:44
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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Muboraksho
1628227687
Что бы не говорили про Месси однако факт остается фактом. Принес Барсе огромную пользу и выгоду за все годы игры за этот клуб. Барса должен поставит ему памятник и открыт музей его имени.
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