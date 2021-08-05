Лига конференций. «Рубин» и «Ракув» обошлись без голов

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Рубин» в гостях сыграл вничью с «Ракувом».

Команды не сумели открыть счет в игре – в итоге 0:0.

Ответная встреча состоится 12 августа в Казани.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Первые матчи

Ракув (Польша) – Рубин (Россия) – 0:0 (0:0)

«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Нивулис, Арсенич, Вдовяк (Длугош, 67), Полетанович, Папаниколау (Шелонговски, 77), Кун, Кебула (Муселик, 82), Гутковскис (Гедеш, 67), Лопес.

«Рубин»: Дюпин, Зуев (Игнатьев, 18), Бегич, Уремович, Зотов, Шатов (Костюков, 29), Абильдгор, Йевтич (Мусаев, 84), Кварацхелия (Бакаев, 84), Хакшабанович, Деспотович.

Предупреждения: Полетанович, 43; Папаниколау, 59; Арсенич, 79; Кун, 83 – Костюков, 90+2.

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