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Лига конференций. «Рубин» и «Ракув» обошлись без голов

5 августа 2021, 23:59
39

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Рубин» в гостях сыграл вничью с «Ракувом».

Команды не сумели открыть счет в игре – в итоге 0:0.

Ответная встреча состоится 12 августа в Казани.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Первые матчи

Ракув (Польша) – Рубин (Россия) – 0:0 (0:0)

«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Нивулис, Арсенич, Вдовяк (Длугош, 67), Полетанович, Папаниколау (Шелонговски, 77), Кун, Кебула (Муселик, 82), Гутковскис (Гедеш, 67), Лопес.

«Рубин»: Дюпин, Зуев (Игнатьев, 18), Бегич, Уремович, Зотов, Шатов (Костюков, 29), Абильдгор, Йевтич (Мусаев, 84), Кварацхелия (Бакаев, 84), Хакшабанович, Деспотович.

Предупреждения: Полетанович, 43; Папаниколау, 59; Арсенич, 79; Кун, 83 – Костюков, 90+2.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Ракув Рубин
Комментарии (39)
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Боцман59rus
1628197837
- наконец то наши команды нашли свой турнир и соперников равных себе по классу))) Теперь и в Польше знают, какое болото РПЛ.
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JTherry
1628197857
говно-футбольный автобус, которым восторгается на сайте Бомбардира спец по "автобусам" - Дедуктор...)) это пинание мяча запомнилось лишь "модным показом" формы Рубина, с отлетающими буквами и цифрами на спине, которую он купил на Али-экспресс...) и номера шариковой ручкой... срамота!))))
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Andrew01
1628198276
Вот он уровень, не проиграть бы полякам да сербам)))))))), а то Бенфику требуют обыгрывать, куда там, хорошо вчера всего 2-0 проиграли. Ну у Рубина шансы пройти дальше есть, а вот у Сочи мало с такой игрой.
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Persona_non_Grata
1628198427
Кто-то вчера сватал Рубин в ЛЧ - ответ получен ... Наш турнир - Лига Конференций и то не для всех (((
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Andrering87
1628198922
Конечно нашим клубам в ЛЧ и ЛЕ делать нечего, но походу и в Лиге Конференций тоже.. Какая же донная у нас лига и все вытекающие оттуда....
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Дедуктор
1628221306
Очередное подтверждение. Клубы РПЛ могут играть. Но нет мотивации. Зачем тому же Рубину эта странная ЛК? К чему выкладываться? Если в своей лиге невъ...е бапки получаешь. Никакими лимитами или антилимитами ты с этим не справишься. Только - радикальное сокращение окладов (зарплатами это не назовешь). Основной доход игроков должен идти от успехов в играх. Причем, успехи в еврокубковых матчах должны оцениваться по тройному тарифу.
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Из Твери Леха
1628222525
По уровню футбола рпл сравнялась с сербской и польской лигой, осталось только сравнятся по уровню зарплат.
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Kollljan
1628224557
Ну, хоть не проиграли позорно как Спартак.
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SPACE TRUCKIN
1628233474
смотрели продолжение предыдущего евросезона...три игры,ноль побед,один гол с липового пенальти...не жду никаких прорывов...Рубин формой с отпадывающими номерами- наглядная иллюстрация дел в российском футболе...
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portero
1628234057
Не проиграли, уже хорошо...
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