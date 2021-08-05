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    Лига конференций. «Рубин» и «Ракув» обошлись без голов

    В первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Рубин» в гостях сыграл вничью с «Ракувом».

    Команды не сумели открыть счет в игре – в итоге 0:0.

    Ответная встреча состоится 12 августа в Казани.

    Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Первые матчи

    Ракув (Польша) – Рубин (Россия) – 0:0 (0:0)

    «Ракув»: Ковачевич, Тудор, Нивулис, Арсенич, Вдовяк (Длугош, 67), Полетанович, Папаниколау (Шелонговски, 77), Кун, Кебула (Муселик, 82), Гутковскис (Гедеш, 67), Лопес.

    «Рубин»: Дюпин, Зуев (Игнатьев, 18), Бегич, Уремович, Зотов, Шатов (Костюков, 29), Абильдгор, Йевтич (Мусаев, 84), Кварацхелия (Бакаев, 84), Хакшабанович, Деспотович.

    Предупреждения: Полетанович, 43; Папаниколау, 59; Арсенич, 79; Кун, 83 – Костюков, 90+2.

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    05.08.2021 23:59
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2320

      Andrering87 2 минуты назад

      Конечно нашим клубам в ЛЧ и ЛЕ делать нечего, но походу и в Лиге Конференций тоже.. Какая же донная у нас лига и все вытекающие оттуда....

      0
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      Рейтинг: +12737

      Persona_non_Grata 10 минут назад

      Кто-то вчера сватал Рубин в ЛЧ - ответ получен ... Наш турнир - Лига Конференций и то не для всех (((

      2
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      Рейтинг: +884

      Andrew01 12 минут назад

      Вот он уровень, не проиграть бы полякам да сербам)))))))), а то Бенфику требуют обыгрывать, куда там, хорошо вчера всего 2-0 проиграли. Ну у Рубина шансы пройти дальше есть, а вот у Сочи мало с такой игрой.

      3
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      Рейтинг: +9127

      Вомбат 17 минут назад

      Вот он каков настоящий уровень РПЛ. Партизаны, Работнички, Чукарички и Ракувы с Хренакувами. С Лудогорцами или Нефтчи пока еще сдюжит разве что Зенит. Да и то не факт. Полный мрак, абсолютная импотенция, что Рубин, что Сочи. Кто там покупает Хвичу? Милан? Ювентус?

      2
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      Рейтинг: +15869

      JTherry 19 минут назад

      говно-футбольный автобус, которым восторгается на сайте Бомбардира спец по "автобусам" - Дедуктор...)) это пинание мяча запомнилось лишь "модным показом" формы Рубина, с отлетающими буквами и цифрами на спине, которую он купил на Али-экспресс...) и номера шариковой ручкой... срамота!))))

      4
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      Рейтинг: +24498

      Боцман59rus > JTherry 11 минут назад

      даже цифры от скуки, по тихому сделали ноги, еще немного и трава со стыда начала выгорать, но не судьба - дождь)))

      2
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      Рейтинг: +24498

      Боцман59rus 20 минут назад

      - наконец то наши команды нашли свой турнир и соперников равных себе по классу)))
      Теперь и в Польше знают, какое болото РПЛ.

      4
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      Рейтинг: +12182

      paracetamol 29 минут назад

      Это не футбол, господа, это антифутбол. В футбол играют люди, а не автобусы!

      1
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      Рейтинг: +13379

      KLIM777 30 минут назад

      игра была равна

      3
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      Рейтинг: +220

      Forvard47 > KLIM777 12 минут назад

      говно скоро в группе лч покажет игру

      0
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      Рейтинг: +13379

      KLIM777 > Forvard47 8 минут назад

      говно сегодня ни одного голевого не создало с топ-клубов ракув о котором слышали 0.03% россиян

      1
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      Рейтинг: +12737

      Persona_non_Grata > Forvard47 7 минут назад

      Сравнил жопу с пальцем (

      1
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      Рейтинг: +220

      Forvard47 > KLIM777 6 минут назад

      хвиче немного не повезло в 1 тайме должен был забивать

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