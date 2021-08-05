«Чемпионат»: Фернандес отказался от вызова в сборную России

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес не примет участие в ближайших играх сборной России.

«Тренер позвонил Марио, чтобы узнать его мнение по поводу своей карьеры в сборной. Фернандес сказал, что на данный момент не хочет продолжать выступление за национальную команду», – сообщил источник «Чемпионата».

Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.

За сборную он дебютировал осенью 2017-го.

С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

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