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«Чемпионат»: Фернандес отказался от вызова в сборную России

5 августа 2021, 22:38
33

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес не примет участие в ближайших играх сборной России.

«Тренер позвонил Марио, чтобы узнать его мнение по поводу своей карьеры в сборной. Фернандес сказал, что на данный момент не хочет продолжать выступление за национальную команду», – сообщил источник «Чемпионата».

  • Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
  • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
  • С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

Фернандес – о завершении карьеры в сборной России: «Такая вероятность есть»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Фернандес Марио
Комментарии (33)
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Persona_non_Grata
1628192506
А вот Фернандеса я бы в сборной оставил .
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Боцман59rus
1628193086
_нужно было продавать Марио армейцам на его пике, польза была бы и им - финансовая и сборной. Трудно найти в себе мотивацию в клубе, где ты вне конкуренции и в сборной, где постоянно огребаешь и от соперников, журналистов, болельщиков, да еще и с тренером долб..бом.
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Soccerdealer63
1628193850
Иностранный агент! Бразильский агент, который обманом проник в секретные планы российского футбола...и украл их у Черчесова! Теперь у нашей сборной плану нету... Будем играть без плана, спущенного сверху... Наконец)))
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Spirit_78
1628193868
Не страшно, на правом фланге обороны Караваев есть. А вот что с левым флангом делать - неизвестно.
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boba42
1628214885
Мутит супермарио, наверно домой в Бразилию лыжы навострил.
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Из Твери Леха
1628222756
лишить паспорта
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sobaka120982
1628223355
И правильно сделал! По ходу достало уже, Марио последние года бьется за Нашу сборную а результат нет
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Garrincha58
1628237762
вот бы Дзюба ещё отказался и было бы здорово да и ещё пару тройку типа Семёнова Шунина Кудряшова
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zigbert
1628241341
Мог бы еще и поиграть. Конкурентов на его позицию не было. Но это его решение.
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Arrow10
1628256665
МОжет просто повреждение какое-то , бразильцы обычно долго играют.
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