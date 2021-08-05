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    «Чемпионат»: Фернандес отказался от вызова в сборную России

    Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес не примет участие в ближайших играх сборной России.

    «Тренер позвонил Марио, чтобы узнать его мнение по поводу своей карьеры в сборной. Фернандес сказал, что на данный момент не хочет продолжать выступление за национальную команду», – сообщил источник «Чемпионата».

    • Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
    • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
    • С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

    Фернандес – о завершении карьеры в сборной России: «Такая вероятность есть»

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.08.2021 22:38
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +1972

      Spirit_78 1 час назад

      Не страшно, на правом фланге обороны Караваев есть. А вот что с левым флангом делать - неизвестно.

      2
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      Рейтинг: +3296

      FENIX-SL > Spirit_78 1 час назад

      ахахахахахах
      клоун

      0
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      Рейтинг: +89

      Soccerdealer63 1 час назад

      Иностранный агент!
      Бразильский агент, который обманом проник в секретные планы российского футбола...и украл их у Черчесова!
      Теперь у нашей сборной плану нету... Будем играть без плана, спущенного сверху...
      Наконец)))

      0
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      Рейтинг: +7098

      playsh 1 час назад


      - Ф.И.О. тренера озвучьте,пожалуйста,кто звонил Марио?
      - Х.У.Я....
      - А поточнее?
      - Христофор Устинович Ягодин.

      0
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      Рейтинг: +24498

      Боцман59rus 1 час назад

      _нужно было продавать Марио армейцам на его пике, польза была бы и им - финансовая и сборной. Трудно найти в себе мотивацию в клубе, где ты вне конкуренции и в сборной, где постоянно огребаешь и от соперников, журналистов, болельщиков, да еще и с тренером долб..бом.

      2
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      Рейтинг: +35

      chezzz > Боцман59rus 1 час назад

      причем здесь сейчас клуб?

      1
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      Рейтинг: +7098

      playsh > Боцман59rus 1 час назад

      Боцман,что-то про продажу не догоню...?

      0
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      Рейтинг: +24498

      Боцман59rus > playsh 1 час назад

      - сдал человек прилично, вот и все...
      Что там с ним случилось, травмы устал от футбола, от ЦСКА, обрусел, женился, я х.з
      Вот я и думаю, что пока бегал еще бодрячком, нужно было отпускать, с взаимной выгодой, армейцам деньги, игроку новый вызов.

      1
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      Рейтинг: +7098

      playsh > Боцман59rus 1 час назад

      Да ладно,он профессионал,это видно.Ещё пору-тройку лет должен поиграть.
      Хотя,женился...Это да,если благоверная помоложе лет на 10-15,чем Марио - это караул...

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      Рейтинг: +24498

      Боцман59rus > playsh 47 минут назад

      ахха!!! ...на 10-15, он что ее с последнего звонка в ЗАГС повел?

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      Рейтинг: +35

      chezzz 1 час назад

      Чемпионат опять какую-то херню морозит

      1
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      Рейтинг: +12737

      Persona_non_Grata 1 час назад

      А вот Фернандеса я бы в сборной оставил .

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