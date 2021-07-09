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    Фернандес – о завершении карьеры в сборной России: «Такая вероятность есть»

    Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес не исключил, что больше не будет играть за сборную России.

    – На ЧМ в Катаре мы тебя увидим?

    – Честно скажу, пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС.

    – А есть вероятность, что болельщики вообще не увидят тебя больше в составе сборной России?

    – Да, такая вероятность есть.

    • Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
    • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
    • С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии15
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      Рейтинг: +776

      vovan55 1 час назад

      да к марио претензий нет, профи...

      1
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      Рейтинг: +4378

      hevbn 28 1 час назад

      Думаю в этой ситуации все будет зависеть от того кто будет новым тренером сборной , но если честно кто бы им не стал мне кажется на первых порах уговорить Марио продолжить играть за сборную это одна из первых его задач , все таки Фернандес один из самых стабильных и лучших игроков в стране . Да и 31 год это не возраст чтобы заканчивать карьеру в сборной , спросите хотя бы у Жиркова , но с другой стороны какое бы решение Марио не принял бы , это решение надо будет уважать.

      2
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      Рейтинг: +1766

      acor94 1 час назад

      А при чём тут рфс и цска. Хочешь играй, не хочешь не играй.

      0
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      Рейтинг: +3210

      Snek > acor94 39 минут назад

      Всё очень просто. Он уже не молод, а его фишка - это работа по всей бровке в атаке и в защите. Чтобы добиться качественной работы латераля, нужна очень хорошая физуха и концентрация. ЦСКА, даже без ЕК, это с учётом кубка около 40 матчей за сезон. В Отборе ещё осталось 7 матчей+контрольные+всякие сборы, товарняки и прочее. В общем наиграть нужно на уровне за сезон 60 матчей+ЧМ если он будет, а после него опять сборы, то есть второй год почти без отпуска. Понятно, что в такой ситуации Фернандес будет просить отпуск среди сезона, перед перерывом на сборные и т.д.
      Логично, что он сможет сконцентрироваться только на одном, либо на сборной, либо на ЦСКА, он хочет заслушать их мнения и принять решение, на чём лучше сконцентрироваться.

      0
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      Рейтинг: +6699

      Cleaner 1 час назад

      А Вас, Фернандес, я попрошу остаться...)

      4
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      Рейтинг: +19036

      vladimir-7 > Cleaner 1 час назад

      Марио Фернандес через Алекса: согласен, но только в ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +6415

      playsh 1 час назад

      Фернандес,как раз-то,один из не многих,кто достоин играть.И ещё на пару-тройку лет его хватит,вне всякого сомнения.Просто Марио немножко кокетничает,ну что бы не сглазить.Имеет право.

      3
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      Рейтинг: -777

      СуперПАВ9 > playsh 1 час назад

      Иди проспись

      0
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      Рейтинг: +4309

      Из Твери Леха 1 час назад

      ну ниче. нового бразильца купят

      0
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      Рейтинг: +24105

      silver29 1 час назад

      к Фернандесу как раз вопросов нет

      5
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      Рейтинг: +700

      kosmonaft 1 час назад

      там только фернандеса и нужно оставить

      6
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      ...
      Рейтинг: -777

      СуперПАВ9 > kosmonaft 1 час назад

      Диванный эсперт

      0
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      Рейтинг: +700

      kosmonaft > СуперПАВ9 1 час назад

      кастрюляголовый это ты опять вылез

      1
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      Рейтинг: +3210

      Snek > kosmonaft 37 минут назад

      Головина, Миранчука, Джикию, Сафонова, Соболева.

      0
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      Рейтинг: +700

      kosmonaft > Snek 26 минут назад

      да ладно

      0
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