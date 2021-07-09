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  • Фернандес – о завершении карьеры в сборной России: «Такая вероятность есть»

Фернандес – о завершении карьеры в сборной России: «Такая вероятность есть»

9 июля 2021, 13:55
14

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес не исключил, что больше не будет играть за сборную России.

– На ЧМ в Катаре мы тебя увидим?

– Честно скажу, пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС.

– А есть вероятность, что болельщики вообще не увидят тебя больше в составе сборной России?

– Да, такая вероятность есть.

  • Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
  • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
  • С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Фернандес Марио
Комментарии (14)
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kosmonaft
1625828512
там только фернандеса и нужно оставить
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Из Твери Леха
1625829010
ну ниче. нового бразильца купят
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Plyash
1625829038
Фернандес,как раз-то,один из не многих,кто достоин играть.И ещё на пару-тройку лет его хватит,вне всякого сомнения.Просто Марио немножко кокетничает,ну что бы не сглазить.Имеет право.
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acor94
1625830604
А при чём тут рфс и цска. Хочешь играй, не хочешь не играй.
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hevbn 28
1625830682
Думаю в этой ситуации все будет зависеть от того кто будет новым тренером сборной , но если честно кто бы им не стал мне кажется на первых порах уговорить Марио продолжить играть за сборную это одна из первых его задач , все таки Фернандес один из самых стабильных и лучших игроков в стране . Да и 31 год это не возраст чтобы заканчивать карьеру в сборной , спросите хотя бы у Жиркова , но с другой стороны какое бы решение Марио не принял бы , это решение надо будет уважать.
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vovan55
1625830922
да к марио претензий нет, профи...
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JTherry
1625840323
Гришин: "Мы слишком переоцениваем Марио, это хороший футболист, но он не делает результат. Ну, уйдет он, дай бог ему здоровья. Условный Караваев спокойно может заменить Фернандеса...")
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zigbert
1625902202
Вряд ли новый тренер сборной начнет коренное изменение в составе, особенно в отношении основных игроков команды к которым Фернандес и относится. Несколько лет поиграть Марио еще способен. Однако все будет зависеть от его решения.
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