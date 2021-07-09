Фернандес – о завершении карьеры в сборной России: «Такая вероятность есть»

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес не исключил, что больше не будет играть за сборную России.
– На ЧМ в Катаре мы тебя увидим?
– Честно скажу, пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС.
– А есть вероятность, что болельщики вообще не увидят тебя больше в составе сборной России?
– Да, такая вероятность есть.
- Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
- За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
- С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.
Источник: Sport24