Фернандес – о завершении карьеры в сборной России: «Такая вероятность есть»

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес не исключил, что больше не будет играть за сборную России.

– На ЧМ в Катаре мы тебя увидим?

– Честно скажу, пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС.

– А есть вероятность, что болельщики вообще не увидят тебя больше в составе сборной России?

– Да, такая вероятность есть.