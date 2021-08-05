«СЭ»: Попов подписал документы об отставке из «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов официально покинул свой пост, сообщает «Спорт-Экспресс».

54-летний менеджер подписал документы об уходе из «Спартака» из-за разногласий с акционером клуба по трансферным вопросам.

Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.

До этого он работал на этой должности с 2008 по 2016 год.

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