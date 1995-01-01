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    «СЭ»: Попов подписал документы об отставке из «Спартака»

    Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов официально покинул свой пост, сообщает «Спорт-Экспресс».

    54-летний менеджер подписал документы об уходе из «Спартака» из-за разногласий с акционером клуба по трансферным вопросам.

    • Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
    • До этого он работал на этой должности с 2008 по 2016 год.

    «Не хочу быть терпилой». Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об уходе из клуба

    «Цирк, в котором я не хочу участвовать». Попов пообещал создать телеграм-канал и уличить Зарему во лжи

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      taho28 7 минут назад

      Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1294

      FROL001 25 минут назад

      Вырвался на свежий воздух. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19692

      vladimir-7 2 часа назад

      Верхушка спартака разбегается без оглядки. Кто следующий?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3441

      Алехсбургер. > vladimir-7 2 часа назад

      Крикс,Эномай и Эвтибида...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3441

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Опять ушла эпоха )
      и, в общем..пох...

      2
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      Рейтинг: +28702

      oyabun 2 часа назад

      Невелика потеря. Он еще должен ответить перед всеми спартаковцами за то что из всех возможных кандидатур тренеров пропихнул в Спартак самого слабого.

      1
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      ...
      Рейтинг: +16216

      derrik2000 > oyabun 2 часа назад

      Ох, не знаю-не знаю...
      Возможно, когда определялась кандидатура ГТ, руководством была определена максимальная сумма контракта из расчёта на 1 год.
      Тем более, как я понял, Федун своими словами, что, мол, так мужчины не поступают, всё таки сожалеет о его уходе.
      Если бы Федун, как обещал перед назначением Руя, в случае невыполнения каких-то задач, поставленных клубом перед началом сезона, его уволил САМ, тон высказывания по поводу ухода Попова был бы иной.

      1
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      Рейтинг: -33

      6pbIH > oyabun 1 час назад

      А как же кубок матч-тв, завоеванный с руем?(

      1
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      Рейтинг: +1297

      22 raza chemp > oyabun 1 час назад

      Да спартак и с клоппом во главе не обыграл бы бенфику

      1
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      Рейтинг: +3512

      Semenycch 2 часа назад

      Нормальный мужской поступок, выразил несогласие с акционерами клуба - нужно четко уйти.

      0
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      Рейтинг: +453

      Chingis17rus 2 часа назад

      Неустойка сто лямов, как обычно?)

      2
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      ...
      Рейтинг: +3512

      Semenycch > Chingis17rus 2 часа назад

      Какая неустойка, если он сам написал заявление?

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