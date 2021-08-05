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«СЭ»: Попов подписал документы об отставке из «Спартака»

5 августа 2021, 13:59
11

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов официально покинул свой пост, сообщает «Спорт-Экспресс».

54-летний менеджер подписал документы об уходе из «Спартака» из-за разногласий с акционером клуба по трансферным вопросам.

  • Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
  • До этого он работал на этой должности с 2008 по 2016 год.

«Не хочу быть терпилой». Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об уходе из клуба

«Цирк, в котором я не хочу участвовать». Попов пообещал создать телеграм-канал и уличить Зарему во лжи

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Дмитрий
Комментарии (11)
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Chingis17rus
1628161482
Неустойка сто лямов, как обычно?)
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oyabun
1628161724
Невелика потеря. Он еще должен ответить перед всеми спартаковцами за то что из всех возможных кандидатур тренеров пропихнул в Спартак самого слабого.
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Алехсбургер.
1628162357
Опять ушла эпоха ) и, в общем..пох...
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vladimir-7
1628162563
Верхушка спартака разбегается без оглядки. Кто следующий?
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taho28
1628170929
Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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Hektor 84
1628180202
Пусть валит! Еще и до назначения был уверен что пришел не надолго. Тем более и раньше было куча косяков по трансферам. Не велика потеря!
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zigbert
1628238060
Слишком уж часто уходят в последнее время специалисты с этой должности у Спартака.
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paracetamol
1628238556
Во, блин, новость. Вот если бы Федун выгнал Зарему на все четыре, вот это была бы новость!
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