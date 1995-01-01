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    Лига конференций. «Сочи» дома сыграл вничью с «Партизаном»

    В первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Сочи» на своем поле не сумел победить «Партизан».

    На реализованный Кристианом Нобоа пенальти голом ответил Рикарду – в итоге ничья 1:1.

    Ответная встреча состоится 12 августа в Белграде.

    Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Первые матчи

    Сочи (Россия) – Партизан (Сербия) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Нобоа (с пенальти), 66; 1:1 – Рикарду, 73.

    «Сочи»: Заболотный, Терехов, Барац, Родригао, Прохин, Маргасов, Цаллагов (Ангбан, 81), Попов (Заика, 60), Нобоа, Бурмистров (Юсупов, 59), Дуганджич (Барсов, 81).

    «Партизан»: Попович, Живкович, Саничанин, Вуячич, Урошевич, Шчекич, Жделар, Натхо (Йойич, 74), Пантич (Холендер, 74), Маркович (Лутовац, 74), Рикарду (Милованович, 90).

    Предупреждения: Барац, 43; Прохин, 71 – Урошевич, 35; Вуячич, 63; Маркович, 65; Натхо, 67.

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии22
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      Рейтинг: -223

      Спартач80 1 минуту назад

      Вот балаболят наши чинуши,что надо начинать реформы с детского футбола....Ну кто там у нас этим озаботился,за свой счёт?....Слуцкий....Он и тренер неплохой,и болеет душой-назначьте его старшим,в этом направлении,и дайте денежный поток в его руки...

      0
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      Рейтинг: +8784

      житель СПб 4 минуты назад

      Невесело. Видимо, молдаване не любят Сербов. Сильно не любят - как иначе объяснить подаренный пенальти? Сочи сильно не хватает прошлого Какорина и какого-никакого Заболотного. Попов - не очень, команду не усиливает. Федотов все это видел и очень переживал. Когда били пенальти - даже спиной стоял. Мне его жалко. На игру в Белграде надо выдумывать совершенно другой, творческий план. Будем надеяться. А так - пока у них 2 победы и 1 ничья - 2,5 очка. За это спасибо!

      0
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      Рейтинг: +2428

      ySS 18 минут назад

      Чем вызвана такая медленная игра филиала гадать не буду.
      Сербы, похоже, приехали за ничьей и тоже ничего не показали.
      Может в Белграде будет поинтереснее...

      1
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      Рейтинг: +160

      Sancho010365 26 минут назад

      Можно предсказать пенальти в Белграде и тяжелую игру в 120 минут. Тяжёлый Сочи, Партизан хорош.

      0
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      Рейтинг: +11266

      ilichkadr 36 минут назад

      Очень невзрачная игра. Пеналь Сочи молдаванин подарил. Даже не знаю, что могут показать сочинцы в Белграде?

      3
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      Рейтинг: +945

      Серёга Краснодарский 52 минуты назад

      Это вам не над детворой глумитьмя. За события с Ростовом поделом.

      1
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      Рейтинг: +356

      сутулая собака и лисы 57 минут назад

      довольно колхозный турнир получается.
      лучше бы расширили группы в ЛЕ до 5 команд (и играли 8 туров).

      хотя я утверждаю как человек, балованный АПЛ, возможно жителям Казахстана (люблю эту страну и кумыс) будет интересно, как их команда борется в еврокубках.

      0
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      Рейтинг: +668

      Kokmarov 1 час назад

      Что-то не очень. Понятно, что еще не сыграны, от игры на финише чемпионата мало чего осталось. Удивил Нобоа, тормозил много,творил мало. Прохина в начале матча в сборную сосватали, нахвалили по уши, а от него очень неуверенный матч. Наверно шансы есть пройти, но сдается Партизан дома не будет дурака валять. Может Федотов что-нибудь придумает...

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      Рейтинг: +4359

      polt 1 час назад

      Сочи просрали победу...

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      Рейтинг: +12644

      Skull_Boy 1 час назад

      Партизан уже не тот

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