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Лига конференций. «Сочи» дома сыграл вничью с «Партизаном»

5 августа 2021, 20:57
33

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Сочи» на своем поле не сумел победить «Партизан».

На реализованный Кристианом Нобоа пенальти голом ответил Рикарду – в итоге ничья 1:1.

Ответная встреча состоится 12 августа в Белграде.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Первые матчи

Сочи (Россия) – Партизан (Сербия) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Нобоа (с пенальти), 66; 1:1 – Рикарду, 73.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Барац, Родригао, Прохин, Маргасов, Цаллагов (Ангбан, 81), Попов (Заика, 60), Нобоа, Бурмистров (Юсупов, 59), Дуганджич (Барсов, 81).

«Партизан»: Попович, Живкович, Саничанин, Вуячич, Урошевич, Шчекич, Жделар, Натхо (Йойич, 74), Пантич (Холендер, 74), Маркович (Лутовац, 74), Рикарду (Милованович, 90).

Предупреждения: Барац, 43; Прохин, 71 – Урошевич, 35; Вуячич, 63; Маркович, 65; Натхо, 67.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Сочи Партизан
Комментарии (33)
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Fusballer
1628186316
Ничья это хорошо. Уже не поражение.
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Cromathaar
1628186357
Не такой уж и страшный Партизан, как рисовали. По сути тот же Сочи отзеркаленный. Вполне южанам по силам пошуметь в Белграде.
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portero
1628186369
слабовато наши команды играют... ну ничейку вымучали и то хорошо.
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Plyash
1628186570
На сей раз отсутствие VAR сыграло в пользу нашей команды.
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ilichkadr
1628188523
Очень невзрачная игра. Пеналь Сочи молдаванин подарил. Даже не знаю, что могут показать сочинцы в Белграде?
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житель СПб
1628190451
Невесело. Видимо, молдаване не любят Сербов. Сильно не любят - как иначе объяснить подаренный пенальти? Сочи сильно не хватает прошлого Какорина и какого-никакого Заболотного. Попов - не очень, команду не усиливает. Федотов все это видел и очень переживал. Когда били пенальти - даже спиной стоял. Мне его жалко. На игру в Белграде надо выдумывать совершенно другой, творческий план. Будем надеяться. А так - пока у них 2 победы и 1 ничья - 2,5 очка. За это спасибо!
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Persona_non_Grata
1628192238
Что то не видно "Зенитовскую шоблу" с комментариями ни про пенальти ни про позор ? )))
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ААМ
1628220930
Хоть пол очка в копилку КУЕФА. Спам и такого не дал
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JTherry
1628233127
"колизейщики" выдавили ничейку за счет левого пеналя, в Сербии этот номер не прокатит, там болельщики сожгут стадион вместе с судьей...) в общем pzdc Колизею в ЛК...
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zigbert
1628240976
В принципе равная игра получилась. Ничьей пожалуй были больше довольны сербы. Ответная игра в Белграде покажет кто есть кто.
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