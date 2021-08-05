Лига конференций. «Сочи» дома сыграл вничью с «Партизаном»

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Сочи» на своем поле не сумел победить «Партизан».

На реализованный Кристианом Нобоа пенальти голом ответил Рикарду – в итоге ничья 1:1.

Ответная встреча состоится 12 августа в Белграде.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Первые матчи

Сочи (Россия) – Партизан (Сербия) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Нобоа (с пенальти), 66; 1:1 – Рикарду, 73.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Барац, Родригао, Прохин, Маргасов, Цаллагов (Ангбан, 81), Попов (Заика, 60), Нобоа, Бурмистров (Юсупов, 59), Дуганджич (Барсов, 81).

«Партизан»: Попович, Живкович, Саничанин, Вуячич, Урошевич, Шчекич, Жделар, Натхо (Йойич, 74), Пантич (Холендер, 74), Маркович (Лутовац, 74), Рикарду (Милованович, 90).

Предупреждения: Барац, 43; Прохин, 71 – Урошевич, 35; Вуячич, 63; Маркович, 65; Натхо, 67.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций