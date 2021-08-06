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Дмитрий Мунтян (Бендеры)
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Сочи - Партизан

05.08.2021, Четверг, 19:00 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч ТВ Лига конференций, 3 раунд , первый матч Сочи - Партизан
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    Рейтинг: +5941

    ySS 5 августа 2021, 20:54

    А Федотов обещал интересный матч)

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    Рейтинг: +5941

    ySS 5 августа 2021, 20:51

    Терехов - красавец!))

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    Рейтинг: +5941

    ySS 5 августа 2021, 20:42

    Скорости не добавят, не выиграют

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    Рейтинг: +5941

    ySS 5 августа 2021, 20:34

    А вот и прилетело...

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    Рейтинг: +67941

    portero 5 августа 2021, 20:33

    Прохин проспал....

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    Рейтинг: +67941

    portero 5 августа 2021, 20:27

    да уж, Сочи так везет с пенальти...
    ну хрен с ним , может так и надо. обратки тоже бывают...

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    Рейтинг: +5941

    ySS 5 августа 2021, 20:24

    Ну хоть так)
    Молдавский подарок)

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    Рейтинг: +5941

    ySS 5 августа 2021, 20:17

    Совсем вялая игра, с обеих сторон. Может Нобоа перестанет косячить и реализует какой-нибудь штрафной...

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    Рейтинг: +853

    FaTeK1945ru 5 августа 2021, 17:44

    ...Сочи выиграет!!!

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    Рейтинг: +4441

    sobaka120982 5 августа 2021, 08:25

    Хотелось бы что бы что бы сегодня Сочи на партизанил хотя бы на 2:0 )) а почему бы и нет!!! Может Спартаку стыдно станет...

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    Рейтинг: +4441

    sobaka120982 > sobaka120982 5 августа 2021, 08:26

    И не надо говорить что партизан это не бенфика, сразу отвечу что Сочи это не спартак,составы совсем не равноценны

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    Рейтинг: +2638

    Andrering87 > sobaka120982 5 августа 2021, 20:52

    Ты глуп по ходу... Сочи играет с командой со второсортного чемпионата, да и Сочи не играет, а мучается на поле просто...Если пройдут ее посмотрим что дальше будет когда с нормальными командами встретятся...

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    Рейтинг: +2638

    Andrering87 > sobaka120982 5 августа 2021, 20:54

    У вас с партизаном тоже составы не равноцены(у Сочи сильней) и уровень чемпионатов разный.. Но видим только унылое говно...

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