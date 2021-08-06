Сочи - Партизан

А Федотов обещал интересный матч)
...Сочи выиграет!!!
Хотелось бы что бы что бы сегодня Сочи на партизанил хотя бы на 2:0 )) а почему бы и нет!!! Может Спартаку стыдно станет...
И не надо говорить что партизан это не бенфика, сразу отвечу что Сочи это не спартак,составы совсем не равноценны
Ты глуп по ходу... Сочи играет с командой со второсортного чемпионата, да и Сочи не играет, а мучается на поле просто...Если пройдут ее посмотрим что дальше будет когда с нормальными командами встретятся...
У вас с партизаном тоже составы не равноцены(у Сочи сильней) и уровень чемпионатов разный.. Но видим только унылое говно...