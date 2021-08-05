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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сочи - Партизан
Сочи - Партизан: обзор матча 05 августа 2021
Сочи
05.08.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Партизан
66'
К. Нобоа (П)
73'
Рикарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сочи - Партизан
90'
Замена
М. Милованович
️️️️
Рикарду
Замена
В. Ангбан
️️️️
И. Цаллагов
81'
Замена
М. Барсов
️️️️
М. Дуганджич
81'
74'
Замена
А. Лутовац
️️️️
Л. Маркович
74'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
Д. Пантич
74'
Замена
М. Йойич
️️️️
Б. Натхо
73'
ГОЛ! 1:1!
Рикарду
Желтая карточка
Д. Прохин
71'
67'
Желтая карточка
Б. Натхо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Нобоа
66'
65'
Желтая карточка
Л. Маркович
63'
Желтая карточка
И. Вуячич
Замена
К. Заика
️️️️
И. Попов
60'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Н. Бурмистров
59'
Желтая карточка
М. Барач
43'
35'
Желтая карточка
С. Урошевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
5
Данило Пантич
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Максим Колмаков
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Заболотный
27
Прохин
5
Родригао
44
Барач
32
Терехов
15
Цаллагов
34
Маргасов
16
Нобоа
71
Попов
18
Бурмистров
45
Дуганджич
3-1-3-2
1
Попович
6
Саничанин
5
Вуячич
28
Урошевич
14
Зделар
19
Шчекич
10
Натхо
5
Пантич
10
Рикарду
8
Маркович
71
Попов
27
Заика
27
Заика
71
Попов
15
Цаллагов
7
Ангбан
7
Ангбан
15
Цаллагов
18
Бурмистров
4
Юсупов
4
Юсупов
18
Бурмистров
45
Дуганджич
14
Барсов
14
Барсов
45
Дуганджич
5
Пантич
7
Холендер
7
Холендер
5
Пантич
10
Натхо
18
Йойич
18
Йойич
10
Натхо
8
Маркович
15
Лутовац
15
Лутовац
8
Маркович
10
Рикарду
29
Милованович
29
Милованович
10
Рикарду
Остались в запасе
Сочи
Партизан
10
Максим Колмаков
ЛВ
35
Сослан Джанаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
Главный тренер
Владимир Федотов
85
Неманья Стеванович
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
10
Максим Колмаков
ЛВ
35
Сослан Джанаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Сочи - Партизан
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Мунтян
(Бендеры)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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