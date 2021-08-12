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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизан - Сочи
Партизан - Сочи: обзор матча 12 августа 2021
Партизан
12.08.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Сочи
55'
М. Йойич
90'
А. Шчекич
33'
С. Терехов
76'
С. Терехов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Партизан - Сочи
Пенальти не реализован!
Родригао
ГОЛ!
И. Вуячич
4:2
ГОЛ!
С. Сума
3:2
ГОЛ!
Жоаозиньо
2:2
ГОЛ!
Рикарду
2:1
ГОЛ!
Д. Воробьев
1:1
ГОЛ!
М. Живкович
1:0
Пенальти не реализован!
И. Цаллагов
Замена
Н. Стеванович
️️️️
А. Попович
111'
Замена
И. Обрадович
️️️️
С. Урошевич
110'
Замена
А. Милькович
️️️️
Л. Маркович
106'
102'
Желтая карточка
Т. Маргасов
ГОЛ! 2:2!
А. Шчекич
Пас отдал
Н. Терзич
90'
Замена
Н. Терзич
️️️️
М. Йойич
84'
78'
Замена
В. Ангбан
️️️️
А. Юсупов
77'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
К. Нобоа
76'
ГОЛ! 1:2!
С. Терехов
Пас отдал
А. Юсупов
72'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
М. Барсов
Замена
А. Шчекич
️️️️
Ф. Холендер
71'
69'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
И. Попов
69'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
К. Заика
Замена
С. Сума
️️️️
Б. Натхо
65'
57'
Желтая карточка
И. Попов
ГОЛ! 1:1!
М. Йойич
Пас отдал
Л. Маркович
55'
33'
ГОЛ! 0:1!
С. Терехов
Пас отдал
И. Цаллагов
Желтая карточка
Л. Маркович
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
17
Марко Живкович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
7
Филип Холендер
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
20
Сейдуба Сума
ЦП
24
Никола Терзич
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
37
Иван Обрадович
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Максим Колмаков
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
4-1-3-2
1
Попович
28
Урошевич
17
Живкович
5
Вуячич
6
Саничанин
14
Зделар
18
Йойич
7
Холендер
10
Натхо
10
Рикарду
8
Маркович
3-3-3-1
35
Джанаев
27
Прохин
5
Родригао
44
Барач
27
Заика
15
Цаллагов
32
Терехов
4
Юсупов
16
Нобоа
71
Попов
14
Барсов
1
Попович
85
Стеванович
85
Стеванович
1
Попович
8
Маркович
2
Милькович
2
Милькович
8
Маркович
7
Холендер
19
Шчекич
19
Шчекич
7
Холендер
10
Натхо
20
Сума
20
Сума
10
Натхо
18
Йойич
24
Терзич
24
Терзич
18
Йойич
28
Урошевич
37
Обрадович
37
Обрадович
28
Урошевич
27
Заика
34
Маргасов
34
Маргасов
27
Заика
16
Нобоа
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
16
Нобоа
4
Юсупов
7
Ангбан
7
Ангбан
4
Юсупов
71
Попов
18
Бурмистров
18
Бурмистров
71
Попов
14
Барсов
10
Воробьев
10
Воробьев
14
Барсов
Остались в запасе
Партизан
Сочи
23
Боян Остойич
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
10
Максим Колмаков
ЛВ
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
23
Боян Остойич
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
29
Марко Милованович
ЦФ
Остались в запасе
10
Максим Колмаков
ЛВ
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Партизан - Сочи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Партизан
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