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Азмун может заменить Лукаку в «Интере»

5 августа 2021, 18:45
19

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Интер».

По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб рассматривает 26-летнего иранца в качестве замены Ромелу Лукаку, который может перейти в «Челси».

Помимо Азмуна в шорт-лист «Интера» входят Душан Влахович из «Фиорентины», форвард «Аталанты» Дуван Сапата, Лука Йович из «Реала», а также Джанлука Скамакка и Джакомо Распадори, представляющие «Сассуоло».

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Интер Зенит Лукаку Ромелу Азмун Сердар
Комментарии (19)
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R_a_i_n
1628179103
А кто заменит Азмуна для Рукаку? Шлюба будет не доволен. Забирают любимую игрушку как ни как)))
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житель СПб
1628180180
То есть Лукаку покупают за 120-140 млн. Тогда Азмуна надо продавать за 40 - не меньше! А все остальное - нам Азмун гораздо дороже!
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Бухбух
1628180411
Азмун - последний в этом шорт-листе.
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_Marqella_
1628181231
Может заменить а может не заменить....
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Hektor 84
1628181289
Хахахаха кто такой бред выдумал? Влахович реальная замена, остальные не тянут. Асмунка тем более и на 10 часть не играет от возможностей Лукаку.
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Вомбат
1628186466
Про Байер вранье, там все закончилось. Про новый контракт и Интер правда. Если Интер даст хотя бы 20 млн евро, Зенит его отпустит. Кого на замену -- неизвестно. Все равно в ЛЧ и с Азмуном ничего не светит, а в чемпионате зато будет закручена интрига. Кроме почти пенсионера Д. у Зенита больше форвардов нет, и это уравняет шансы Зенита и со Спартаком и с Динамо и с Локо.
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polt
1628187046
Чего уж там Лукаку, давай уже Месси в Барселоне.
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Dr.Metal
1628187984
Самый вероятный вариант Сапата. Азмун тут третий-четвертый по силе
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ItalianFootball
1628233364
Может заменить ? по игровым качествам вряд ли.
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Вомбат
1628233411
Пусть лучше вместо Азмуна Кварацхелию купят. Он вчера два с половиной раза самого Бутковского обыграл. Из великой команды Ракув.
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