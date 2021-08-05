Азмун может заменить Лукаку в «Интере»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Интер».
По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб рассматривает 26-летнего иранца в качестве замены Ромелу Лукаку, который может перейти в «Челси».
Помимо Азмуна в шорт-лист «Интера» входят Душан Влахович из «Фиорентины», форвард «Аталанты» Дуван Сапата, Лука Йович из «Реала», а также Джанлука Скамакка и Джакомо Распадори, представляющие «Сассуоло».
- «Зенит» предложил Азмуну новый контракт.
- По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Азмун – приоритетная цель «Ромы».
- Сообщалось, что переговоры по иранцу возобновил «Байер».
Источник: La Gazzetta dello Sport