Азмун может заменить Лукаку в «Интере»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Интер».

По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб рассматривает 26-летнего иранца в качестве замены Ромелу Лукаку, который может перейти в «Челси».

Помимо Азмуна в шорт-лист «Интера» входят Душан Влахович из «Фиорентины», форвард «Аталанты» Дуван Сапата, Лука Йович из «Реала», а также Джанлука Скамакка и Джакомо Распадори, представляющие «Сассуоло».