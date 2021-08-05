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    Азмун может заменить Лукаку в «Интере»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Интер».

    По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб рассматривает 26-летнего иранца в качестве замены Ромелу Лукаку, который может перейти в «Челси».

    Помимо Азмуна в шорт-лист «Интера» входят Душан Влахович из «Фиорентины», форвард «Аталанты» Дуван Сапата, Лука Йович из «Реала», а также Джанлука Скамакка и Джакомо Распадори, представляющие «Сассуоло».

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии12
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      Рейтинг: +11282

      Hektor 84 4 минуты назад

      Хахахаха кто такой бред выдумал? Влахович реальная замена, остальные не тянут. Асмунка тем более и на 10 часть не играет от возможностей Лукаку.

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      Рейтинг: +3285

      _Marqella_ 5 минут назад

      Может заменить а может не заменить....

      0
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      Рейтинг: +2605

      Бухбух 19 минут назад

      Азмун - последний в этом шорт-листе.

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      Рейтинг: +8776

      житель СПб 23 минуты назад

      То есть Лукаку покупают за 120-140 млн. Тогда Азмуна надо продавать за 40 - не меньше! А все остальное - нам Азмун гораздо дороже!

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      Рейтинг: +1503

      Decorhome 24 минуты назад

      Серьезный вызов для Азмуна

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      Рейтинг: +1062

      R_a_i_n 41 минуту назад

      А кто заменит Азмуна для Рукаку? Шлюба будет не доволен. Забирают любимую игрушку как ни как)))

      1
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      Рейтинг: +24698

      пьяныйхоровод > R_a_i_n 9 минут назад

      Рукаку рукачит на мос.свинарник , любит на него излить .

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      Рейтинг: +152

      Sancho010365 45 минут назад

      Хотя бы так выгорело. Пора успокоиться. Игрок то классный, прибавить может ещё.

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      Рейтинг: +2312

      Валерий2705 51 минуту назад

      Это даже на звук смешно. А по игре так вообще умора будет.

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      Рейтинг: +11258

      ilichkadr 51 минуту назад

      Азмуну до Лукаку как до Луны пешком.

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      Рейтинг: +8776

      житель СПб > ilichkadr 27 минут назад

      Я его повыше оцениваю!

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      Рейтинг: +11258

      ilichkadr > житель СПб 2 минуты назад

      До Марса, Плутона?

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