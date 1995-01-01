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    Журналист Скира: «Байер» возобновил переговоры с «Зенитом» по Азмуну

    «Байер» продолжает переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна.

    По информации журналиста Николо Скиры, немецкий клуб готов заплатить за 26-летнего иранца 18 миллионов евро. С футболистом согласован контракт до 2026 года с зарплатой 2,8 миллиона евро в год.

    • Ранее сообщалось, что «Байер» отказался от трансфера Азмуна, посчитав переход слишком дорогим.
    • «Зенит» предложил Азмуну новый контракт.
    • По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Азмун – приоритетная цель «Ромы».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9098

      Вомбат 32 минуты назад

      Байер как отозвал свое предложение, так больше не делал. Потому что они решили не продавать Патрика Шика.

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      Рейтинг: +12038

      paracetamol 1 час назад

      30 лямов за Азмуна и то мало!

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      Рейтинг: +2835

      Дедуктор 2 часа назад

      Зенит должен четко выразить свою позицию. Байеру. В смысле: х... вам, а не Азмуна!

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      Рейтинг: +545

      GammiD 2 часа назад

      Давай Азмун вали с этого болта!

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      Рейтинг: +9098

      Вомбат > GammiD 29 минут назад

      Он бы свалил в какую-нибудь европейскую топ-команду, и Зенит его бы туда без звука продал. Но увы, у топ-команд есть выбор, которого нет у российских команд. Так что Азмун пока остается.

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      Рейтинг: +143

      Sancho010365 3 часа назад

      Жаль парня, мне лично хочется, чтобы он уехал в хорошую команду. Заработал давно уже, молодец! Даже готов немцам помочь, скажите куда отправить 100 зелёных, я готов.

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      Рейтинг: +19597

      vladimir-7 3 часа назад

      По амбарам поскребли и нашли, случайно, деньжат на Азмуна, торг с Зенитом и борьба с Ромой продолжаются.

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