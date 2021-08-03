Журналист Скира: «Байер» возобновил переговоры с «Зенитом» по Азмуну

«Байер» продолжает переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна.
По информации журналиста Николо Скиры, немецкий клуб готов заплатить за 26-летнего иранца 18 миллионов евро. С футболистом согласован контракт до 2026 года с зарплатой 2,8 миллиона евро в год.
- Ранее сообщалось, что «Байер» отказался от трансфера Азмуна, посчитав переход слишком дорогим.
- «Зенит» предложил Азмуну новый контракт.
- По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Азмун – приоритетная цель «Ромы».
Источник: твиттер Николо Скиры