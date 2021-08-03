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  • Журналист Скира: «Байер» возобновил переговоры с «Зенитом» по Азмуну

Журналист Скира: «Байер» возобновил переговоры с «Зенитом» по Азмуну

3 августа 2021, 10:27
9

«Байер» продолжает переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна.

По информации журналиста Николо Скиры, немецкий клуб готов заплатить за 26-летнего иранца 18 миллионов евро. С футболистом согласован контракт до 2026 года с зарплатой 2,8 миллиона евро в год.

  • Ранее сообщалось, что «Байер» отказался от трансфера Азмуна, посчитав переход слишком дорогим.
  • «Зенит» предложил Азмуну новый контракт.
  • По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Азмун – приоритетная цель «Ромы».

Источник: твиттер Николо Скиры
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Байер Зенит Азмун Сердар
Комментарии (9)
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vladimir-7
1627976589
По амбарам поскребли и нашли, случайно, деньжат на Азмуна, торг с Зенитом и борьба с Ромой продолжаются.
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Sancho010365
1627976991
Жаль парня, мне лично хочется, чтобы он уехал в хорошую команду. Заработал давно уже, молодец! Даже готов немцам помочь, скажите куда отправить 100 зелёных, я готов.
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GammiD
1627977509
Давай Азмун вали с этого болта!
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Дедуктор
1627977568
Зенит должен четко выразить свою позицию. Байеру. В смысле: х... вам, а не Азмуна!
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paracetamol
1627983714
30 лямов за Азмуна и то мало!
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Вомбат
1627986273
Байер как отозвал свое предложение, так больше не делал. Потому что они решили не продавать Патрика Шика.
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lysenkoff
1628064681
Мне нравится политика, игрок стоит 23, предлагают 18 и говорят мол дорого, а как любой из российских клубов обращается за покупкой к ним, за 10 мл-нного озвучивают 20....
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paracetamol
1628068767
30 лямов и ни копейкой меньше!
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