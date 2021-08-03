Журналист Скира: «Байер» возобновил переговоры с «Зенитом» по Азмуну

«Байер» продолжает переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна.

По информации журналиста Николо Скиры, немецкий клуб готов заплатить за 26-летнего иранца 18 миллионов евро. С футболистом согласован контракт до 2026 года с зарплатой 2,8 миллиона евро в год.