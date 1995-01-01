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    Kicker: «Байер» отказался от трансфера Азмуна

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не перейдет в «Байер». Немцы решили не покупать иранского игрока.

    «Байер» посчитал Азмуна не в меру дорогим: затраты на игрока составили бы 30 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Kicker

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    Сегодня, 14:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +49764

      portero 3 минуты назад

      останется он в Зените, денег за него не готовы платить больших, а для нашего чемпионата , он хороший игрок....

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