Kicker: «Байер» отказался от трансфера Азмуна

останется он в Зените, денег за него не готовы платить больших, а для нашего чемпионата , он хороший игрок....
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не перейдет в «Байер». Немцы решили не покупать иранского игрока.
«Байер» посчитал Азмуна не в меру дорогим: затраты на игрока составили бы 30 миллионов евро.
- «Зенит» предложил Азмуну новый контракт.
- Сообщалось, что «Байер» готов заплатить за футболиста 18 миллионов евро.
- По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Азмун – приоритетная цель «Ромы».