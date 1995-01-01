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    Sky Sports: Лукаку попросил «Интер» продать его в «Челси»

    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку готов вернуться в «Челси», сообщает Sky Sports.

    По информации источника, футболист сам попросил миланский клуб принять предложение о его трансфере.

    «Интер» уже два раза отказал «Челси», однако стороны могут прийти к компромиссу на сумме 110-120 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне бельгиец забил 30 голов и сделал 10 ассистов в 44 матчах.
    • Лукаку уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +86

      Soccerdealer63 1 час назад

      Не уверен и не знаю просил или нет, но... то, что за Лукаку сегодня в очереди давятся все "сукины дети", это - факт!
      Ромелу - красава!

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      Рейтинг: +1849

      ItalianFootball 1 час назад

      Прошла любовь, завяли помидоры...

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