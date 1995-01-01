Sky Sports: Лукаку попросил «Интер» продать его в «Челси»

Не уверен и не знаю просил или нет, но... то, что за Лукаку сегодня в очереди давятся все "сукины дети", это - факт!
Ромелу - красава!
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку готов вернуться в «Челси», сообщает Sky Sports.
По информации источника, футболист сам попросил миланский клуб принять предложение о его трансфере.
«Интер» уже два раза отказал «Челси», однако стороны могут прийти к компромиссу на сумме 110-120 миллионов евро.
- В прошлом сезоне бельгиец забил 30 голов и сделал 10 ассистов в 44 матчах.
- Лукаку уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год.