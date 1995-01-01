Sky Sports: Лукаку попросил «Интер» продать его в «Челси»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку готов вернуться в «Челси», сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболист сам попросил миланский клуб принять предложение о его трансфере.

«Интер» уже два раза отказал «Челси», однако стороны могут прийти к компромиссу на сумме 110-120 миллионов евро.