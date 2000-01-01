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    РБК: Федун запретил игрокам «Спартака» комментировать отставку Попова, пригрозив крупным штрафом

    Владелец «Спартака» Леонид Федун запретил игрокам команды публично высказываться об отставке спортивного директора Дмитрия Попова.

    По информации РБК, Федун после окончания матча «Спартак» – «Бенфика» предупредил футболистов о том, что в случае публичного высказывания об отставке Попова они будут оштрафованы на несколько месячных окладов, включая бонусы.

    После игры ни один из игроков «Спартака» не высказался об отставке Попова.

    • 54-летний менеджер ушел в отставку из-за разногласий с акционером клуба по трансферным вопросам.
    • Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
    • До этого он работал на этой должности с 2008 по 2016 год.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии24
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      Рейтинг: +10

      taho28 8 минут назад

      Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7735

      Cleaner 26 минут назад

      Демократия по Федунски...(

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1294

      FROL001 27 минут назад

      Боится, что правда вылезет. Потекло от свиней. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +3986

      rash1959 29 минут назад

      Дело игрока играть, а не языком мести. И что тут неправильного?. полностью поддерживаю.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7735

      Cleaner > rash1959 24 минуты назад

      Этот приказ Федуна идет от его слабости. Боится, что вся правда о команда просочится наружу...(

      4
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      Рейтинг: +8762

      житель СПб 37 минут назад

      Такой шаг выражает лучше всего неоднозначность ситуации! Когда нечего бояться - за молчание не платят! (или наоборот - не отбирают деньги..)

      2
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      ...
      Рейтинг: +16216

      derrik2000 > житель СПб 32 минуты назад

      Скорее, такой шаг выражает ОДНОзначность ситуации, и эта однозначность явно не в пользу Федуна.

      2
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      Рейтинг: +6867

      Старикан 44 минуты назад

      Видимо Попов виноват во всех проблемах Спартака... Браво, Лёня!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16216

      derrik2000 53 минуты назад

      Точно с этой отставкой Попова всё мутно-мутно...
      Иначе откуда бы наложение запрета на комментарии?
      Видать, крепко подлёг под каблук молодой жены Заремы Федун.
      Очень крепко.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      Фантомас 67 > derrik2000 47 минут назад

      Видать стареет уже Федун, стареет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16216

      derrik2000 > Фантомас 67 3 минуты назад

      Так разница в возрасте 30 ЛЕТ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9277

      NewLife 1 час назад

      Росфедуннадзор! Почитай конституцию.

      3
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      Рейтинг: +122

      Фантомас 67 1 час назад

      Кто такие для Федуна игроки? Обычная раб- сила, Зарема ему роднее.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +28702

      oyabun 1 час назад

      Лучше бы он пригрозил крупным штрафом, если не выиграют следующую встречу с Бенфикой. Только такое "чудо" способно заставить этот набор футболёров выкладываться на поле как положено.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6168

      Fusballer > oyabun 52 минуты назад

      Лишение квартальной зарплаты, например.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16216

      derrik2000 > Fusballer 43 минуты назад

      И занимаемой жилплощади! ))

      0
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      Рейтинг: +7735

      Cleaner > oyabun 22 минуты назад

      Такие приказы от Федуна климат в команде не улучшат. Как бы Спартак не вошел в штопор!

      1
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      Рейтинг: +28702

      oyabun > Cleaner 8 минут назад

      А сейчас значит, всё хорошо? Иногда, знаете ли, необходимы непопулярные меры.

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