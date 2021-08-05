РБК: Федун запретил игрокам «Спартака» комментировать отставку Попова, пригрозив крупным штрафом

Владелец «Спартака» Леонид Федун запретил игрокам команды публично высказываться об отставке спортивного директора Дмитрия Попова.

По информации РБК, Федун после окончания матча «Спартак» – «Бенфика» предупредил футболистов о том, что в случае публичного высказывания об отставке Попова они будут оштрафованы на несколько месячных окладов, включая бонусы.

После игры ни один из игроков «Спартака» не высказался об отставке Попова.

54-летний менеджер ушел в отставку из-за разногласий с акционером клуба по трансферным вопросам.

Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.

До этого он работал на этой должности с 2008 по 2016 год.

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