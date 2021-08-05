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  • РБК: Федун запретил игрокам «Спартака» комментировать отставку Попова, пригрозив крупным штрафом

РБК: Федун запретил игрокам «Спартака» комментировать отставку Попова, пригрозив крупным штрафом

5 августа 2021, 14:54
26

Владелец «Спартака» Леонид Федун запретил игрокам команды публично высказываться об отставке спортивного директора Дмитрия Попова.

По информации РБК, Федун после окончания матча «Спартак» – «Бенфика» предупредил футболистов о том, что в случае публичного высказывания об отставке Попова они будут оштрафованы на несколько месячных окладов, включая бонусы.

После игры ни один из игроков «Спартака» не высказался об отставке Попова.

  • 54-летний менеджер ушел в отставку из-за разногласий с акционером клуба по трансферным вопросам.
  • Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
  • До этого он работал на этой должности с 2008 по 2016 год.

«Не хочу быть терпилой». Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об уходе из клуба

«Цирк, в котором я не хочу участвовать». Попов пообещал создать телеграм-канал и уличить Зарему во лжи

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Дмитрий Федун Леонид
Комментарии (26)
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Боцман59rus
1628164927
- - телеграмм одноклеточной все покроет с лихвой, так что не там ты Лёня мужика решил включить)))
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DOCTOR PENALTY
1628165749
Скотчем ещё им рты заклей. Как же это всё несерьёзно.
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oyabun
1628167512
Лучше бы он пригрозил крупным штрафом, если не выиграют следующую встречу с Бенфикой. Только такое "чудо" способно заставить этот набор футболёров выкладываться на поле как положено.
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NewLife
1628167809
Росфедуннадзор! Почитай конституцию.
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derrik2000
1628168184
Точно с этой отставкой Попова всё мутно-мутно... Иначе откуда бы наложение запрета на комментарии? Видать, крепко подлёг под каблук молодой жены Заремы Федун. Очень крепко.
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Старикан
1628168738
Видимо Попов виноват во всех проблемах Спартака... Браво, Лёня!
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житель СПб
1628169180
Такой шаг выражает лучше всего неоднозначность ситуации! Когда нечего бояться - за молчание не платят! (или наоборот - не отбирают деньги..)
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rash1959
1628169635
Дело игрока играть, а не языком мести. И что тут неправильного?. полностью поддерживаю.
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ivany4
1628171447
Правильно сделал. Нечего языками чесать, пусть больше тренируются.
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ilichkadr
1628172655
Ну, хозяин барин, хотя лишать права выссказывать своё мнение никто это уже беспредел. Лучше бы Зарему на место поставил, чтобы та меньше своим языком чесала.
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