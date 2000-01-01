РБК: Федун запретил игрокам «Спартака» комментировать отставку Попова, пригрозив крупным штрафом

Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
Владелец «Спартака» Леонид Федун запретил игрокам команды публично высказываться об отставке спортивного директора Дмитрия Попова.
По информации РБК, Федун после окончания матча «Спартак» – «Бенфика» предупредил футболистов о том, что в случае публичного высказывания об отставке Попова они будут оштрафованы на несколько месячных окладов, включая бонусы.
После игры ни один из игроков «Спартака» не высказался об отставке Попова.
- 54-летний менеджер ушел в отставку из-за разногласий с акционером клуба по трансферным вопросам.
- Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
- До этого он работал на этой должности с 2008 по 2016 год.
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