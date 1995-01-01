Гендиректор «Спартака» – о Витории: «Полная поддержка от руководства и от акционеров»

А какой клуб из РПЛ может потягаться с клубом уровня Бенфики?. Видно, что даже без практики игр игроки на голову сильнее наших. Да и играли они не в полную силу.
Нынешний состав Спартака (частично) годится для внутреннего чемпионата.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что руководство клуба продолжает поддерживать главного тренера Руя Виторию.
– После ухода Попова могут ли ослабнуть позиции Витории?
– Нет, не могут. Я заходил к тренерскому штабу, разговаривал со всеми тренерами. Полная поддержка от руководства и от акционеров. Это относится и к акционерам.
Сейчас самое главное – проходить «Нижний», а дальше добро пожаловать в Лиссабон.
- В среду «Спартак» проиграл «Бенфике» (0:2) в 1-м матче 3-го отборочного раунда ЛЧ.
- Витория этим летом сменил на посту главного тренера Доменико Тедеско.
- Контракт с португальцем рассчитан на 2 года.
Гендиректор «Спартака» – об уходе Попова: «Согласен с Федуном. Слабым в клубе не место»
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