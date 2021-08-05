Гендиректор «Спартака» – о Витории: «Полная поддержка от руководства и от акционеров»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что руководство клуба продолжает поддерживать главного тренера Руя Виторию.

– После ухода Попова могут ли ослабнуть позиции Витории?

– Нет, не могут. Я заходил к тренерскому штабу, разговаривал со всеми тренерами. Полная поддержка от руководства и от акционеров. Это относится и к акционерам.

Сейчас самое главное – проходить «Нижний», а дальше добро пожаловать в Лиссабон.

В среду «Спартак» проиграл «Бенфике» (0:2) в 1-м матче 3-го отборочного раунда ЛЧ.

Витория этим летом сменил на посту главного тренера Доменико Тедеско .

. Контракт с португальцем рассчитан на 2 года.

Гендиректор «Спартака» – об уходе Попова: «Согласен с Федуном. Слабым в клубе не место»