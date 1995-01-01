Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Гендиректор «Спартака» – о Витории: «Полная поддержка от руководства и от акционеров»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что руководство клуба продолжает поддерживать главного тренера Руя Виторию.

    – После ухода Попова могут ли ослабнуть позиции Витории?

    – Нет, не могут. Я заходил к тренерскому штабу, разговаривал со всеми тренерами. Полная поддержка от руководства и от акционеров. Это относится и к акционерам.

    Сейчас самое главное – проходить «Нижний», а дальше добро пожаловать в Лиссабон.

    • В среду «Спартак» проиграл «Бенфике» (0:2) в 1-м матче 3-го отборочного раунда ЛЧ.
    • Витория этим летом сменил на посту главного тренера Доменико Тедеско.
    • Контракт с португальцем рассчитан на 2 года.

    Гендиректор «Спартака» – об уходе Попова: «Согласен с Федуном. Слабым в клубе не место»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:21
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3983

      rash1959 1 час назад

      А какой клуб из РПЛ может потягаться с клубом уровня Бенфики?. Видно, что даже без практики игр игроки на голову сильнее наших. Да и играли они не в полную силу.
      Нынешний состав Спартака (частично) годится для внутреннего чемпионата.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19675

      vladimir-7 > rash1959 1 час назад

      Что-то ваши болельщики раньше обратное говорили, мол,
      нашли кому проигрывать, Бенфике какой-то. А вот когда
      сами попали в её жернова, то мнение поменялось наоборот,
      теперь после поражения, заявляете, что их игроки на голову сильнее наших, при этом, играли они вполноги.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2881

      Дедуктор > rash1959 27 минут назад

      5-6 клубов РПЛ может потягаться с Бенфикой. Проблема исключительно в выборе правильной игровой модели. Помнится, на ЧЕ совсем "серые" греки очень успешно потягались с гораздо более крутыми "бенфиками". Чемпионами стали. План нужен, схема и дисциплина.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12144

      paracetamol > rash1959 8 минут назад

      Зенит их дома выносил и не раз, а вот в ответке были проблемы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19675

      vladimir-7 1 час назад

      Руководство клуба и акционеры, вы не только не поддерживайте Руя, а
      держите его крепко, чтобы он не сбежал из ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24466

      Боцман59rus 1 час назад

      - нижний Вы уже прошли, ниже некуда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7304

      Alekxei Z. 1 час назад

      Странные вопросы задают люди с второй древнейшей профессией.
      После трёх игр никого не увольняют, посмотрим что будет в декабре.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6140

      Fusballer > Alekxei Z. 39 минут назад

      Да там часто не отличишь от первой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12144

      paracetamol 1 час назад

      Главный акционер - Зарема, баба с куриными мозгами.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3983

      rash1959 > paracetamol 55 минут назад

      у тебя и таких нет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7304

      Alekxei Z. > paracetamol 27 минут назад

      Если у тебя такое же образование как у неё , то можешь такие выводы делать. Что-то мне подсказывает обратное.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88103
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67087
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru