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  • Гендиректор «Спартака» – о Витории: «Полная поддержка от руководства и от акционеров»

Гендиректор «Спартака» – о Витории: «Полная поддержка от руководства и от акционеров»

5 августа 2021, 08:21
12

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что руководство клуба продолжает поддерживать главного тренера Руя Виторию.

– После ухода Попова могут ли ослабнуть позиции Витории?

– Нет, не могут. Я заходил к тренерскому штабу, разговаривал со всеми тренерами. Полная поддержка от руководства и от акционеров. Это относится и к акционерам.

Сейчас самое главное – проходить «Нижний», а дальше добро пожаловать в Лиссабон.

  • В среду «Спартак» проиграл «Бенфике» (0:2) в 1-м матче 3-го отборочного раунда ЛЧ.
  • Витория этим летом сменил на посту главного тренера Доменико Тедеско.
  • Контракт с португальцем рассчитан на 2 года.

Гендиректор «Спартака» – об уходе Попова: «Согласен с Федуном. Слабым в клубе не место»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (12)
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paracetamol
1628141066
Главный акционер - Зарема, баба с куриными мозгами.
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Боцман59rus
1628142124
- нижний Вы уже прошли, ниже некуда
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vladimir-7
1628142292
Руководство клуба и акционеры, вы не только не поддерживайте Руя, а держите его руками крепко, чтобы он не сбежал из ...
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rash1959
1628142448
А какой клуб из РПЛ может потягаться с клубом уровня Бенфики?. Видно, что даже без практики игр игроки на голову сильнее наших. Да и играли они не в полную силу. Нынешний состав Спартака (частично) годится для внутреннего чемпионата.
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Semargl18
1628152767
Перевод со Спартаковског-директорского на русский : "Полгода и отлетит"
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mig28
1628156496
ну конечно..в европе играть - это не пешком по полю раскатывать провинцию
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