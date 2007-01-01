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    Гендиректор «Спартака» – об уходе Попова: «Согласен с Федуном. Слабым в клубе не место»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы о грядущей отставке спортивного директора клуба Дмитрия Попова.

    – Что думаете об уходе Дмитрия Попова?

    – Про Попова прочитал, но я с ним не разговаривал. Если принесет заявление, то подпишу.

    – Федун сказал, что это не мужское решение.

    – Я тоже так считаю. В «Спартаке» место сильным. Слабым в «Спартаке» не место. Если Попов принял это решение после поражения – это его дело.

    – Попов говорит, что продолжает Тедеско утверждать игроков.

    – А кто это сказал? Это мнение Дмитрия Львовича, у меня такой информации нет.

    Я с ним с утра общался. Он был напряженным. Я готов ко всему: к уходу Антона [Фетисова], к уходу Попова и любого другого человека.

    • В среду «Спартак» проиграл «Бенфике» (0:2) в 1-м матче 3-го отборочного раунда ЛЧ.
    • Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
    • До этого он работал на этой должности с 2008 по 2016 год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:29
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7883

      САДЫЧОК 29 минут назад

      И дураку должно быть понятно , что Федуну не всё подконтрольно и он через Зарему пробует захватить всё ! Сразу подлизуны проявляются....

      0
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      Рейтинг: +45797

      MaxRnD 49 минут назад

      Если слабым не место, значит прежде всего надо оторвать от штурвала потные ручонки Заремы

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      Рейтинг: +7422

      piligrim1986 1 час назад

      так а нахрена его возвращали, если знали какой он?

      1
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      Рейтинг: +1803

      acor94 1 час назад

      А к своему уходу готов, клоун? Щас Арнольдыч с Заремой всю вашу шайку тарасовскую разгонит!

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      Рейтинг: +6140

      Fusballer 2 часа назад

      Ага, всяким "тренеришкам", например! А то что в составе полно слабых игроков - это нормально? Из всего состава жаль только Максименко и Ларрсона. Им бы в Европу.

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      Рейтинг: +28678

      oyabun > Fusballer 28 минут назад

      Насчет Максименко ты ему явно польстил. Вчерашняя игра обнажила и его слабые стороны - неуверенная игра на выходе и очень медленный ввод мяча. Попадает ему в руки мяч, он стоит и думает что же с ним делать, а время уходит.

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