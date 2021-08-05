Гендиректор «Спартака» – об уходе Попова: «Согласен с Федуном. Слабым в клубе не место»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы о грядущей отставке спортивного директора клуба Дмитрия Попова.
– Что думаете об уходе Дмитрия Попова?
– Про Попова прочитал, но я с ним не разговаривал. Если принесет заявление, то подпишу.
– Федун сказал, что это не мужское решение.
– Я тоже так считаю. В «Спартаке» место сильным. Слабым в «Спартаке» не место. Если Попов принял это решение после поражения – это его дело.
– Попов говорит, что продолжает Тедеско утверждать игроков.
– А кто это сказал? Это мнение Дмитрия Львовича, у меня такой информации нет.
Я с ним с утра общался. Он был напряженным. Я готов ко всему: к уходу Антона [Фетисова], к уходу Попова и любого другого человека.
- В среду «Спартак» проиграл «Бенфике» (0:2) в 1-м матче 3-го отборочного раунда ЛЧ.
- Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
- До этого он работал на этой должности с 2008 по 2016 год.
Источник: «Спорт-Экспресс»