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  • Гендиректор «Спартака» – об уходе Попова: «Согласен с Федуном. Слабым в клубе не место»

Гендиректор «Спартака» – об уходе Попова: «Согласен с Федуном. Слабым в клубе не место»

5 августа 2021, 07:29
13

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы о грядущей отставке спортивного директора клуба Дмитрия Попова.

– Что думаете об уходе Дмитрия Попова?

– Про Попова прочитал, но я с ним не разговаривал. Если принесет заявление, то подпишу.

– Федун сказал, что это не мужское решение.

– Я тоже так считаю. В «Спартаке» место сильным. Слабым в «Спартаке» не место. Если Попов принял это решение после поражения – это его дело.

– Попов говорит, что продолжает Тедеско утверждать игроков.

– А кто это сказал? Это мнение Дмитрия Львовича, у меня такой информации нет.

Я с ним с утра общался. Он был напряженным. Я готов ко всему: к уходу Антона [Фетисова], к уходу Попова и любого другого человека.

  • В среду «Спартак» проиграл «Бенфике» (0:2) в 1-м матче 3-го отборочного раунда ЛЧ.
  • Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
  • До этого он работал на этой должности с 2008 по 2016 год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (13)
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Fusballer
1628139560
Ага, всяким "тренеришкам", например! А то что в составе полно слабых игроков - это нормально? Из всего состава жаль только Максименко и Ларрсона. Им бы в Европу.
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acor94
1628141661
А к своему уходу готов, клоун? Щас Арнольдыч с Заремой всю вашу шайку тарасовскую разгонит!
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piligrim1986
1628143248
так а нахрена его возвращали, если знали какой он?
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MaxRnD
1628144120
Если слабым не место, значит прежде всего надо оторвать от штурвала потные ручонки Заремы
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САДЫЧОК
1628145345
И дураку должно быть понятно , что Федуну не всё подконтрольно и он через Зарему пробует захватить всё ! Сразу подлизуны проявляются....
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NewLife
1628148957
Как крысы с корабля)
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