Гендиректор «Спартака» – об уходе Попова: «Согласен с Федуном. Слабым в клубе не место»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы о грядущей отставке спортивного директора клуба Дмитрия Попова.

– Что думаете об уходе Дмитрия Попова?

– Про Попова прочитал, но я с ним не разговаривал. Если принесет заявление, то подпишу.

– Федун сказал, что это не мужское решение.

– Я тоже так считаю. В «Спартаке» место сильным. Слабым в «Спартаке» не место. Если Попов принял это решение после поражения – это его дело.

– Попов говорит, что продолжает Тедеско утверждать игроков.

– А кто это сказал? Это мнение Дмитрия Львовича, у меня такой информации нет.

Я с ним с утра общался. Он был напряженным. Я готов ко всему: к уходу Антона [Фетисова], к уходу Попова и любого другого человека.