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    Федун – об уходе Попова: «Это не мужской поступок»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение спортивного директора Дмитрия Попова уйти из клуба.

    «Это не мужской поступок – бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Все, что могу сказать.

    К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была. Ну ладно, Бог с ним», – сказал Федун.

    «Не хочу быть терпилой». Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об уходе из клуба

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8602

      ivany4 20 секунд назад

      Действительно не мужской.
      Мужики не ищут виноватых в своих промахах и уходят молча.
      А Федуну пора бы публично рассказать всю ситуацию 09 - 12 годов, и почему тогда Попов оправдывался и уходил? Хватит уже наводить тень на плетень, поры разобрать весь этот "мусор".

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      Рейтинг: +2290

      Валерий2705 6 минут назад

      Ахахах. Мужик подъехал, это тот который после поражений с чемпионата, якобы, снимается и жену свою, якобы а наместо ставит, а она через неделю после этого ещё сильнее срач разводит и орало своё всё громче открывает. Мужик, х.у.л.и нет то.

      0
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      Рейтинг: +42

      SanchOo 14 минут назад

      цирк!

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      Рейтинг: +9257

      NewLife 17 минут назад

      "Это не мужской поступок! Все, что могу сказать. "
      Федун - козел. Все что могу сказать.

      1
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      Рейтинг: +24458

      Боцман59rus 24 минуты назад

      - кашёлку свою успокой, мужик епт, такого позора еще не помню, Дом 2 по сравнению с вами, просто институт благородных девиц)))

      3
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      Рейтинг: +16189

      derrik2000 25 минут назад

      Федун сводит уход Попова по собственному желанию с простым отказом его от покупки игрока, которого предлагал спортивный директор.
      А оказывается, всё гораздо глубже и трухлявее внутри...

      2
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      Рейтинг: +7658

      Cleaner 26 минут назад

      В Спартаке все как в басне "Лебедь, Рак да Щука." Федун тянет команду в одну сторону, Зарема в другую, Руй в третью. Откуда победам у команды взяться?

      1
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      Рейтинг: +7658

      Cleaner 28 минут назад

      А под каблуком у Заремы ходить - это так мужественно...(

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      Рейтинг: +3495

      Semenycch 29 минут назад

      Свинья человеку не товарищ.

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