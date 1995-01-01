Федун – об уходе Попова: «Это не мужской поступок»

Действительно не мужской.
Мужики не ищут виноватых в своих промахах и уходят молча.
А Федуну пора бы публично рассказать всю ситуацию 09 - 12 годов, и почему тогда Попов оправдывался и уходил? Хватит уже наводить тень на плетень, поры разобрать весь этот "мусор".
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение спортивного директора Дмитрия Попова уйти из клуба.
«Это не мужской поступок – бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Все, что могу сказать.
К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была. Ну ладно, Бог с ним», – сказал Федун.
«Не хочу быть терпилой». Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об уходе из клуба