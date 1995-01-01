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    Витория – о составе «Спартака» на матч с «Бенфикой»: «Чем лучше будем играть в обороне, тем больше будет возможностей для атаки»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал выбор состава на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

    «Основной задачей при подготовке к сегодняшнему матчу и выборе стартового состава являлась, прежде всего, агрессивная игра в обороне. Чем лучше мы будем играть в обороне, чем агрессивнее, тем больше отберем мячей, тем больше будет у нас возможностей для атаки. Поэтому была именно такая задумка.

    Независимо от того, как будет играть «Бенфика», в три защитника или в четыре, мы готовы к любому из вариантов», – сказал Витория.

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    Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +48

      haxxproxx 1 час назад

      Смешной у спортачка тренеришка, сам наверно не понял что сказал))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +8738

      житель СПб > haxxproxx 26 минут назад

      Сказал он все понятно, и сказал правильно. Более того! ход игры пока полностью подтверждает правильность его слов.

      0
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      Рейтинг: +48

      haxxproxx > житель СПб 16 минут назад

      Где подтверждает? Я пока вижу прессинг и подбор мяча после потери Бенфикой в центре поля. Спам отскакивает по полной... Бенфика, у которой первый официальный матч, возит эту командочку.

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