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  • Витория – о составе «Спартака» на матч с «Бенфикой»: «Чем лучше будем играть в обороне, тем больше будет возможностей для атаки»

Витория – о составе «Спартака» на матч с «Бенфикой»: «Чем лучше будем играть в обороне, тем больше будет возможностей для атаки»

4 августа 2021, 19:54
5

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал выбор состава на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Основной задачей при подготовке к сегодняшнему матчу и выборе стартового состава являлась, прежде всего, агрессивная игра в обороне. Чем лучше мы будем играть в обороне, чем агрессивнее, тем больше отберем мячей, тем больше будет у нас возможностей для атаки. Поэтому была именно такая задумка.

Независимо от того, как будет играть «Бенфика», в три защитника или в четыре, мы готовы к любому из вариантов», – сказал Витория.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Лига чемпионов Спартак Витория Руй
Комментарии (5)
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haxxproxx
1628096356
Смешной у спортачка тренеришка, сам наверно не понял что сказал))))))))))))))
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Бриг
1628103740
Хорошая игра, полезная - видно, что творится в защите, особенно в сравнении с португальцами. Как с такой защитой Спартак вообще мог оказаться в ЛЧ? Что же с остальными клубами, включая, кстати и Зенит?
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Бриг
1628103863
Бакаев?!
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