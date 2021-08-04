Витория – о составе «Спартака» на матч с «Бенфикой»: «Чем лучше будем играть в обороне, тем больше будет возможностей для атаки»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал выбор состава на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Основной задачей при подготовке к сегодняшнему матчу и выборе стартового состава являлась, прежде всего, агрессивная игра в обороне. Чем лучше мы будем играть в обороне, чем агрессивнее, тем больше отберем мячей, тем больше будет у нас возможностей для атаки. Поэтому была именно такая задумка.

Независимо от того, как будет играть «Бенфика», в три защитника или в четыре, мы готовы к любому из вариантов», – сказал Витория.