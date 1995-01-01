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    Хендрикс, Бакаев и Ларссон – в старте «Спартака». Отаменди, Сеферович и Пицци выйдут у «Бенфики»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Бенфики» на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Умяров, Зобнин, Хендрикс, Бакаев, Ларссон, Соболев.

    Запасные: Акмурзин, Ребров, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Мозес, Литвинов, Крал, Ломовицкий, Мирзов, Понсе, Игнатов.

    «Бенфика»: Влаходимос, Гонсалвеш, Отаменди, Вериссимо, Вертонген, Жоау Мариу, Вайгль, Пицци, Гримальдо, Рафа Силва, Сеферович.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3972

      AtticusFinch 35 секунд назад

      Не очень понятно, кто у Спартака будет создавать моменты из полузащитников!Умяров, Хенддрикс? максимум тупо вешать на Соболя остается, с которым Отаменди будет играть!

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      Рейтинг: +21071

      bset 1 минуту назад

      Ну что ж, поболеем за то, чтобы Спартак прошел в групповой этап ЛЧ. Удачи!

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      Рейтинг: +31670

      zra78 4 минуты назад

      Удачи Спартак! Сегодня за вас!

      1
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      Рейтинг: +16170

      derrik2000 8 минут назад

      То, что было Руй просто поделил на два и выставил в первом тайме???
      Ничем другим появление в стартовом составе никчемного Хендрикса я лично объяснить не могу.

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