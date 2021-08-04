Хендрикс, Бакаев и Ларссон – в старте «Спартака». Отаменди, Сеферович и Пицци выйдут у «Бенфики»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Бенфики» на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Умяров, Зобнин, Хендрикс, Бакаев, Ларссон, Соболев.
Запасные: Акмурзин, Ребров, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Мозес, Литвинов, Крал, Ломовицкий, Мирзов, Понсе, Игнатов.
«Бенфика»: Влаходимос, Гонсалвеш, Отаменди, Вериссимо, Вертонген, Жоау Мариу, Вайгль, Пицци, Гримальдо, Рафа Силва, Сеферович.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 20:00 по Москве.
- УЕФА в день игры заменил судейскую бригаду на матч.
Источник: сайт УЕФА