Хендрикс, Бакаев и Ларссон – в старте «Спартака». Отаменди, Сеферович и Пицци выйдут у «Бенфики»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Бенфики» на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Умяров, Зобнин, Хендрикс, Бакаев, Ларссон, Соболев.

Запасные: Акмурзин, Ребров, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Мозес, Литвинов, Крал, Ломовицкий, Мирзов, Понсе, Игнатов.

«Бенфика»: Влаходимос, Гонсалвеш, Отаменди, Вериссимо, Вертонген, Жоау Мариу, Вайгль, Пицци, Гримальдо, Рафа Силва, Сеферович.