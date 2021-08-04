Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хендрикс, Бакаев и Ларссон – в старте «Спартака». Отаменди, Сеферович и Пицци выйдут у «Бенфики»

Хендрикс, Бакаев и Ларссон – в старте «Спартака». Отаменди, Сеферович и Пицци выйдут у «Бенфики»

4 августа 2021, 18:55
15

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Бенфики» на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Умяров, Зобнин, Хендрикс, Бакаев, Ларссон, Соболев.

Запасные: Акмурзин, Ребров, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Мозес, Литвинов, Крал, Ломовицкий, Мирзов, Понсе, Игнатов.

«Бенфика»: Влаходимос, Гонсалвеш, Отаменди, Вериссимо, Вертонген, Жоау Мариу, Вайгль, Пицци, Гримальдо, Рафа Силва, Сеферович.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Спартак Бенфика
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1628092914
То, что было Руй просто поделил на два и выставил в первом тайме??? Ничем другим появление в стартовом составе никчемного Хендрикса я лично объяснить не могу.
Ответить
zra78
1628093120
Удачи Спартак! Сегодня за вас!
Ответить
ArReal
1628093371
Не очень понятно, кто у Спартака будет создавать моменты из полузащитников!Умяров, Хенддрикс? максимум тупо вешать на Соболя остается, с которым Отаменди будет играть!
Ответить
haxxproxx
1628093491
Что, сегодня очередной позор нашей страны будет? ... Уже хватило 7-0
Ответить
Алехсбургер.
1628093604
Чуда не надо,просто удивите! Вперёд,Спартак!
Ответить
Frankfurt Am Main
1628093880
Просто пожелаем удачи и без травм.
Ответить
paracetamol
1628095096
Слабое звено - вратарь!
Ответить
ivany4
1628095679
Что-то Витория совсем темнит, и со своими и с чужими.)) Неужели свою фишку решил оставить на ответный матч?))
Ответить
Ганнибал Лектор
1628095849
В каком же состоянии Крал, если в основе Хендрикс? Удачи мясу!
Ответить
andr2112
1628096005
Вперёд, Спартак. Сегодня играете за Россию, болеем за вас. Удачи!!!!
Ответить
Главные новости
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
1
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
1
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
5
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
18
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
Вчера, 14:06
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+