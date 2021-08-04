УЕФА в день игры заменил судейскую бригаду на матч «Спартак» – «Бенфика»

Заменена судейская бригада на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой». Игру в поле обслужит серб Срджан Йованович.
Изначально на матч была назначена испанская бригада во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Причина замены на текущий момент не сообщается.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 20:00 по Москве.
- Последний домашний матч против «Бенфики» «Спартак» выиграл (2:1, 2012 год).
- Для «Бенфики» это будет 1-й официальный матч сезона.
Источник: УЕФА