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    УЕФА в день игры заменил судейскую бригаду на матч «Спартак» – «Бенфика»

    Заменена судейская бригада на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой». Игру в поле обслужит серб Срджан Йованович.

    Изначально же на матч была назначена испанская бригада во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Причина замены на текущий момент не сообщается.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 20:00 по Москве.
    • Последний домашний матч против «Бенфики» «Спартак» выиграл (2:1, 2012 год).
    • Для «Бенфики» это будет 1-й официальный матч сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии16
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      Рейтинг: +7635

      Cleaner 3 минуты назад

      С испанцами было спокойнее. Они Португалию недолюбливают. И судят профессиональнее. А серб этот как начнет косячить! Из-за недостатка опыта или от симпатий в ненашу сторону...

      0
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      Рейтинг: +3228

      raritet 28 минут назад

      Осталось только выйти на поле и побегать и ничья как минимум в кармане, братья сербы в обиде не оставят.

      0
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      Рейтинг: +6848

      Старикан > raritet 22 минуты назад

      Как раз от таких "братьев" и бывают неприятные сюрпризы!

      0
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      Рейтинг: +3507

      ФК Пупсик 37 минут назад

      Мазутное бабло чудеса творит - похоже что спартак будет бить пенальти!!!

      5
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      Рейтинг: +49903

      portero 39 минут назад

      Ну надеюсь теперь не засудят или наоборот???

      0
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      Рейтинг: +24682

      пьяныйхоровод > portero 20 минут назад

      Всё зависит от результата игры ( если результат неудовлетворительный - скажут "гаспромсудейподсунулплахих").

      1
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      Рейтинг: +3413

      Алехсбургер. 43 минуты назад

      Палево какое..)))

      0
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      Рейтинг: +997

      Semargl18 46 минут назад

      Это что теперь грузить на ничейку? Нее... оставлю на бенфике

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +119

      jek718875 58 минут назад

      Господин ВИТОРИЯ+ Господин судья=3:1 в пользу "СПАРТАКА"

      0
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      Рейтинг: +3507

      ФК Пупсик > jek718875 36 минут назад

      Видно испанцы денег не брали - пришлось поменять!!!

      3
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      Рейтинг: +6105

      Fusballer 58 минут назад

      Федун подсуетился, молодец.

      2
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      Рейтинг: +1799

      acor94 1 час назад

      Это что же. Можно ставить на ничью, а не на разгромное поражение Спартака? Поставлю ка на всякий случай на пенальти и красную карточку)

      2
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      Рейтинг: +1180

      FROL001 1 час назад

      Щупальца Фердуна и сюда дотянулись. Вот что делает мазутное бабло. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +19633

      vladimir-7 > FROL001 1 час назад

      С испанскими судьями подкормка не прошла, с УЕФА и сербами прошло всё удачно. Победа в кармане Федуна.

      3
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      Рейтинг: +1672

      spam2009 > FROL001 25 минут назад

      Мазутное хоть не так воняет как газовое

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