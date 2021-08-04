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  • УЕФА в день игры заменил судейскую бригаду на матч «Спартак» – «Бенфика»

УЕФА в день игры заменил судейскую бригаду на матч «Спартак» – «Бенфика»

4 августа 2021, 12:34
50

Заменена судейская бригада на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой». Игру в поле обслужит серб Срджан Йованович.

Изначально на матч была назначена испанская бригада во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Причина замены на текущий момент не сообщается.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 20:00 по Москве.
  • Последний домашний матч против «Бенфики» «Спартак» выиграл (2:1, 2012 год).
  • Для «Бенфики» это будет 1-й официальный матч сезона.

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Бенфика Йованович Срджан
Комментарии (50)
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acor94
1628072177
Это что же. Можно ставить на ничью, а не на разгромное поражение Спартака? Поставлю ка на всякий случай на пенальти и красную карточку)
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Fusballer
1628072370
Федун подсуетился, молодец.
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Plyash
1628076569
Плохо.Бывшие выходцы из Варшавского договора,сербы в том числе,русских не любят. Будем надеяться на корректное судейство. А вообще надо забивать,и судья не страшен.
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vladimir-7
1628079502
Причина замены судей не сообщается. Конечно, кто же сам себя обделает, всё держится в тайне и пальцем ни кто и ни на кого не показывает. Даже говорливая Зарема молчит, пока, а вот если не получится выиграть, то она скажет: Я, вот говорила, говорила, что нужно было больше дать....
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NewLife
1628080907
Скорее всего португальцы попросили заменить испанскую бригаду. У них взаимная неприязнь.
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NewLife
1628080988
Вперед Спартак за честь российского футбола и РПЛ ))
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fhnv
1628082282
Спартак! В РПЛ болею против тебя ! Но сегодня всей душой за тебя! Ждем победы !
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Боцман59rus
1628084087
- что бы обсуждать судейский вопрос, нужно как минимум играть на равных, или с преимуществом. Пока я никаких предпосылок к качественному футбола от Спартака не вижу, поэтому футболистам Бенфики и тем более судьям, просто не нужно мешать москвичам, а кучу навоза, в которую можно вляпаться, спартачи, исходя из моего горького опыта, без труда, из года в год, находят сами))
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zigbert
1628084430
Причину замены держат в секрете. А что уж тут секретного? Хот ничего страшного в этом нет.
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xakep01
1628089367
Ух, ну ждем после 12 августа, рассказы сраптачей, как Зениту играть в ЛЧ
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