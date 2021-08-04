УЕФА в день игры заменил судейскую бригаду на матч «Спартак» – «Бенфика»

Заменена судейская бригада на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой». Игру в поле обслужит серб Срджан Йованович.

Изначально на матч была назначена испанская бригада во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Причина замены на текущий момент не сообщается.