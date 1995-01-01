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    Ерохин, Смолов и Рассказов – в символической сборной 2-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored составил символическую сборную 2-го тура РПЛ.

    В сборную вошли по три представителя «Зенита» и «Рубина», два игрока «Химок», а также по одному футболисту из «Спартака», «Локомотива» и «Нижнего Новгорода».

    Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);

    Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»), Дмитрий Тихий («Химки»), Николай Рассказов («Спартак»);

    Полузащитники: Александр Ерохин, Вендел (оба – «Зенит»), Олег Шатов, Хвича Кварацхелия (оба – «Рубин»);

    Нападающие: Фeдор Смолов («Локомотив»), Джордже Деспотович («Рубин»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5250

      BarStep 37 минут назад

      WhoScored не смотрело последний матч тура?!

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