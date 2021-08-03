Ерохин, Смолов и Рассказов – в символической сборной 2-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored составил символическую сборную 2-го тура РПЛ.
В сборную вошли по три представителя «Зенита» и «Рубина», два игрока «Химок», а также по одному футболисту из «Спартака», «Локомотива» и «Нижнего Новгорода».
Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»), Дмитрий Тихий («Химки»), Николай Рассказов («Спартак»);
Полузащитники: Александр Ерохин, Вендел (оба – «Зенит»), Олег Шатов, Хвича Кварацхелия (оба – «Рубин»);
Нападающие: Фeдор Смолов («Локомотив»), Джордже Деспотович («Рубин»).
Источник: WhoScored