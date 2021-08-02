Витория – о матче с «Бенфикой»: «Преимущество «Спартака» в том, что нам нечего терять»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Наше преимущество в том, что нам нечего терять. У «Бенфики» груз ответственности немножко больше, это может сыграть нам на руку.

Футболисты выйдут абсолютно раскрепощенные, с горящими глазами, с энергией, скоростью и напором. Эти факторы могут решить исход в нашу пользу», – сказал Витория.

«Спартак» примет «Бенфику» 4 августа.

Начало матча – в 20:00 мск.

Игру обслужит испанская бригада судей.

«Спартак» продал все билеты на матч с «Бенфикой» за несколько часов