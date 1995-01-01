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    Витория – о матче с «Бенфикой»: «Преимущество «Спартака» в том, что нам нечего терять»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

    «Наше преимущество в том, что нам нечего терять. У «Бенфики» груз ответственности немножко больше, это может сыграть нам на руку.

    Футболисты выйдут абсолютно раскрепощенные, с горящими глазами, с энергией, скоростью и напором. Эти факторы могут решить исход в нашу пользу», – сказал Витория.

    • «Спартак» примет «Бенфику» 4 августа.
    • Начало матча – в 20:00 мск.
    • Игру обслужит испанская бригада судей.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7579

      Cleaner 3 минуты назад

      Нечего терять? Нечего ЛОВИТЬ!

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      Рейтинг: +429

      --Сергей-- 6 минут назад

      Вот в том то и проблема иностранца в России. Нечего терять он считает плюсом, а его игроки считают раз терять нечего то и упираться не за чем.

      0
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      Рейтинг: +24412

      Боцман59rus 19 минут назад

      _ и правда, нечего, оклады растут как на дрожжах, особенно у паспортистов, независимо от результатов. Так что неважно, проиграли- выиграли, для них это всего лишь еще один прожитый день, в их обеспеченной и беззаботной жизни)))

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      Рейтинг: +9220

      NewLife 32 минуты назад

      Хотелось бы, чтобы Спартаку было что терять, и тренер находил бы более надежные подходы к игре.

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      Рейтинг: +1152

      tarasofka 57 минут назад

      в чемпе 1 позорный гол с левого пенальти - хрякам и правда нечего терять.

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      Рейтинг: +3670

      mopecekca > tarasofka 51 минуту назад

      уж не твоим ***** про левые пенальти *******

      2
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      Рейтинг: +1142

      vmonomah17 1 час назад

      Нечего терять, кроме тренера)))

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      Рейтинг: +1128

      FROL001 1 час назад

      Как нечего терять? А антирекорд? Надо бы обновить. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +19590

      vladimir-7 1 час назад

      Ну да, а игроки Бенфики выйдут на игру сонные и им есть за что бороться, т.к. если они проиграют, то им не заплатят месячный оклад.

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