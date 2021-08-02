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  • Витория – о матче с «Бенфикой»: «Преимущество «Спартака» в том, что нам нечего терять»

Витория – о матче с «Бенфикой»: «Преимущество «Спартака» в том, что нам нечего терять»

2 августа 2021, 19:55
19

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Наше преимущество в том, что нам нечего терять. У «Бенфики» груз ответственности немножко больше, это может сыграть нам на руку.

Футболисты выйдут абсолютно раскрепощенные, с горящими глазами, с энергией, скоростью и напором. Эти факторы могут решить исход в нашу пользу», – сказал Витория.

  • «Спартак» примет «Бенфику» 4 августа.
  • Начало матча – в 20:00 мск.
  • Игру обслужит испанская бригада судей.

«Спартак» продал все билеты на матч с «Бенфикой» за несколько часов

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Лига чемпионов Бенфика Спартак Витория Руй
Комментарии (19)
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Боцман59rus
1627929467
_ и правда, нечего, оклады растут как на дрожжах, особенно у паспортистов, независимо от результатов. Так что неважно, проиграли- выиграли, для них это всего лишь еще один прожитый день, в их обеспеченной и беззаботной жизни)))
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Мортус
1627930658
Это что за хрень данный сабж выдал? В смысле нечего терять?
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ySS
1627933744
Кто сочинил эту хрень? Может премиальные слишком малы по сравнению с окладом? Правильно выбранная и реализованная тактика на матчи может принести конечный успех. При немалом везении.
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Fusballer
1627939289
Понятно. Если просрут - ну и ладно, ничего не потеряли. А если выиграют - то герои.
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Дедуктор
1627963799
Плохие слова. Разве что, это констатация того факта что салиховские свинарчуки давно уже потеряли остатки чести и достоинства. Но даже в этом случае не стоило такое говорить.
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mamba9090909
1627965665
Приключение Витории в России продолжаются.))) Как он заявил, в самом начале, что Россия и Спартак, для него, это прекрасное приключение, так оно всё и идёт. Выиграют - не выиграют, тьфу на всё это, главное - приключение продолжается.
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derrik2000
1627974040
Ели настроение Руя - играть легко и раскрепощённо, показывая свои лучшие как командные, так и каждого игрока в отдельности, качества - то вполне возможно, что в исполнении команды мы увидим ФУТБОЛ в матчах с Бенфикой, а там... ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ!
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Plyash
1627976080
Такое высказывание больше похоже на поху,простите,на пофигизм.
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subbotaspartak
1627982475
Честь красной майки с белой полосой... А нечего терять, то и нечего искать...
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житель СПб
1627982820
Согласен с Заремой. Что значит нечего терять? А зачем тогда вообще было надо в кубки выходить, тем более - в ЛЧ? Зачем мы тогда наши команды ругаем за плохую игру в Еврокубках? (Да, и Зенит тоже!) Да, и можно подумать, что Бенфике это надо больше, чем Спартаку. Бенфика - футбольный клуб, такой же как Спартак, и им ОБОИМ надо играть и показывать хороший футбол!
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