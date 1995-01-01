«Спартак» продал все билеты на матч с «Бенфикой» за несколько часов

«Спартак» продал все билеты на матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Все билеты на матч с «Бенфикой» проданы», – сообщил пресс-атташе команды Ярослав Кулемин.

Вся выделенная квота билетов была реализована за несколько часов. На матче смогут присутствовать до 3000 человек.