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    «Спартак» продал все билеты на матч с «Бенфикой» за несколько часов

    «Спартак» продал все билеты на матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

    «Все билеты на матч с «Бенфикой» проданы», – сообщил пресс-атташе команды Ярослав Кулемин.

    Вся выделенная квота билетов была реализована за несколько часов. На матче смогут присутствовать до 3000 человек.

    • «Спартак» примет «Бенфику» 4 августа.
    • Начало матча – в 20:00 мск.
    • Игру обслужит испанская бригада судей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19590

      vladimir-7 2 часа назад

      Итересно, все стадионы: Локомотива, Динамо, ЦСКА и спартака находятся
      в одном городе и игры проходят в одних условиях, а количество зрителей
      определяют по желанию кого-то, то 500 чел., то 1000, то 3000. Было определено 30% и пускайте людей в соответствии с количеством мест на стадионе. Вот и метро пускайте 500 чел., а через полчаса еще 500 итак в
      течении всего дня.

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      Рейтинг: +8659

      knikos 3 часа назад

      Вообще мне непонятно . В кафе можно , в рестораны , в ТРЦ - тоже , а на стадион - низззя . Хрень какая-то ...

      1
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      Рейтинг: +49838

      portero 3 часа назад

      Да уж дожили, целых 3 000 ...

      1
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      Рейтинг: +6987

      playsh 4 часа назад

      Билеты все проданы - все десять...
      Остальные 2990 - нелегалы.

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