«Спартак» продал все билеты на матч с «Бенфикой» за несколько часов

Итересно, все стадионы: Локомотива, Динамо, ЦСКА и спартака находятся
в одном городе и игры проходят в одних условиях, а количество зрителей
определяют по желанию кого-то, то 500 чел., то 1000, то 3000. Было определено 30% и пускайте людей в соответствии с количеством мест на стадионе. Вот и метро пускайте 500 чел., а через полчаса еще 500 итак в
течении всего дня.
«Спартак» продал все билеты на матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».
«Все билеты на матч с «Бенфикой» проданы», – сообщил пресс-атташе команды Ярослав Кулемин.
Вся выделенная квота билетов была реализована за несколько часов. На матче смогут присутствовать до 3000 человек.
- «Спартак» примет «Бенфику» 4 августа.
- Начало матча – в 20:00 мск.
- Игру обслужит испанская бригада судей.