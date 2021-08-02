«Красава» вернет деньги за билет всем болельщиками, если команда проиграет в августе

Владелец клуба ФНЛ 2 «Красава» Евгений Савин сообщил, что клуб вернет деньги за билет болельщикам в случае поражения команды в августе.
«Хочу сделать небольшое заявление. Я понимаю, что сейчас результаты команды не те, которые мы хотим, и которые вы хотите видеть с трибун.
Если команда проиграет матч в августе, то мы вернем деньги каждому, кто потратился на билет. С вас – поддержка, с нас – хороший футбол. Если мы проигрываем игру, то возвращаем все бабки», – сказал Савин.
- Билеты на матч «Красавы» стоят от 200 до 3000 рублей.
- Команда ни разу не выиграла после 3-х туров и занимает предпоследнее место в группе.
- Савин перед стартом сезона говорил, что «Красава» планирует победить во всех играх ФНЛ-2.
- Клуб вышел в 1/64 финала Кубка России.
Источник: инстаграм Евгения Савина