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  • «Красава» вернет деньги за билет всем болельщиками, если команда проиграет в августе

«Красава» вернет деньги за билет всем болельщиками, если команда проиграет в августе

2 августа 2021, 17:58
8

Владелец клуба ФНЛ 2 «Красава» Евгений Савин сообщил, что клуб вернет деньги за билет болельщикам в случае поражения команды в августе.

«Хочу сделать небольшое заявление. Я понимаю, что сейчас результаты команды не те, которые мы хотим, и которые вы хотите видеть с трибун.

Если команда проиграет матч в августе, то мы вернем деньги каждому, кто потратился на билет. С вас – поддержка, с нас – хороший футбол. Если мы проигрываем игру, то возвращаем все бабки», – сказал Савин.

  • Билеты на матч «Красавы» стоят от 200 до 3000 рублей.
  • Команда ни разу не выиграла после 3-х туров и занимает предпоследнее место в группе.
  • Савин перед стартом сезона говорил, что «Красава» планирует победить во всех играх ФНЛ-2.
  • Клуб вышел в 1/64 финала Кубка России.

Источник: инстаграм Евгения Савина
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 Красава Савин Евгений
Комментарии (8)
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Persona_non_Grata
1627917124
Очень хорошее начинание - другим бы владельцам взять на заметку , ну хотя бы возврат 50 % от суммы !
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lensero2021
1627919667
Myжскиe cпоpтивныe кocтюмы за 1390 рyб. 0чeнь бoльшoй выбop, всe в oдну цeну, xоpoшеe кaчecтво, cтильный дизaйн, в oбщeм caми yбeдитecь, вот -------- https://51.fi/fU5
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portero
1627920178
И что за сказки на стадион же народ не пускают, да и кто на это пойдет смотреть... блогер-шоумен ...
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DOCTOR PENALTY
1627928385
Самое печальное, что команда не играет, мучается. На такую игру никто ходить не будет.(((
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Axe111
1627933308
Опять это г***** суют
Ответить
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