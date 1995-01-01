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    «Красава» вернет деньги за билет всем болельщиками, если команда проиграет в августе

    Владелец клуба ФНЛ 2 «Красава» Евгений Савин сообщил, что клуб вернет деньги за билет болельщикам в случае поражения команды в августе.

    «Хочу сделать небольшое заявление. Я понимаю, что сейчас результаты команды не те, которые мы хотим, и которые вы хотите видеть с трибун.

    Если команда проиграет матч в августе, то мы вернем деньги каждому, кто потратился на билет. С вас – поддержка, с нас – хороший футбол. Если мы проигрываем игру, то возвращаем все бабки», – сказал Савин.

    • Билеты на матч «Красавы» стоят от 200 до 3000 рублей.
    • Команда ни разу не выиграла после 3-х туров и занимает предпоследнее место в группе.
    • Савин перед стартом сезона говорил, что «Красава» планирует победить во всех играх ФНЛ-2.
    • Клуб вышел в 1/64 финала Кубка России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Евгения Савина

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии12
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      Рейтинг: +21156

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      Самое печальное, что команда не играет, мучается. На такую игру никто ходить не будет.(((

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      Рейтинг: +49838

      portero 2 часа назад

      И что за сказки на стадион же народ не пускают, да и кто на это пойдет смотреть... блогер-шоумен ...

      0
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      Рейтинг: +10

      lensero2021 3 часа назад

      Myжскиe cпоpтивныe кocтюмы за 1390 рyб. 0чeнь бoльшoй выбop, всe в oдну цeну, xоpoшеe кaчecтво, cтильный дизaйн, в oбщeм caми yбeдитecь, вот -------- https://51.fi/fU5

      0
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      Рейтинг: +7579

      Cleaner 3 часа назад

      Нафига это понты нужны?

      0
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      Рейтинг: +12675

      Persona_non_Grata 3 часа назад

      Очень хорошее начинание - другим бы владельцам взять на заметку , ну хотя бы возврат 50 % от суммы !

      0
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      Рейтинг: +13360

      KLIM777 > Persona_non_Grata 3 часа назад

      ну да ну да. Вернуть 100 рублей одно дело, где затраты на клуб 5 копеек, а другое дело вернуть 2 тысячи.

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      Рейтинг: +21055

      bset > KLIM777 3 часа назад

      5 копеек - это 60 млн рублей и аренда стадиона на один матч за 1 млн рублей?) Сначала научитесь свои копейки тратить, а не бюджетные, а потом уже за чужими копейками следите)

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      Рейтинг: +13360

      KLIM777 > bset 3 часа назад

      где ты увидел бюджетные? Калькулятор может купишь уже и посчитаешь доходы с частных компаний, доходы с ЛЧ и прочее.

      Каких млять 60 млн рублей?

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      Рейтинг: +21055

      bset > KLIM777 2 часа назад

      Посмотри его видео. Он открыто заявляет о бюджете клуба, что ему, чтобы стартануть в ФНЛ-2, надо 60 млн. Стадион пришлось взять достаточно дорогой, где стоимость аренды на один матч - 1 млн рублей. Плюс зарплаты. Плюс выезд. Там еще какая-то круглая сумма называлась чисто за лицензирование клуба. Вот и считай.

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      Рейтинг: +13360

      KLIM777 > bset 2 часа назад

      Хорошо. Пусть будет 60. Вполне возможно. Надо учесть и доходы. Даже без сраных билетов. Они там стоят 5 копеек.

      Спонсоры есть? Есть. Ютуб-канал есть. Половина у него стопудова есть для старта. Как ни крути этот проект, как и подобные закроется через 2-3 года. Просто игрушка.

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      Рейтинг: +1310

      serglider > KLIM777 2 часа назад

      19 лямов в его клуб вложилась букмекерская контора, плюс реклама на стадионе во время матча... Стадион за лям это "хотелки" собственников стадиона, который все равно простаивает без дела... Если еще подтянет к проекту местную администрацию с казенными деньгами можно серьезно снизить затраты и присосаться к деньгам налогоплательщиков... Вот и профит! Главное подтянуть болел, это же электорат, а на носу выборы, под это дело можно освоить такие бюджеты, что 60 лямов будут выглядеть жалкими копейками))) Вот Савин и делает популистские заявления, хотя ежу понятно, что массово, всем он эти деньги не сможет вернуть, ни при каких раскладах.

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      Рейтинг: +6088

      Fusballer > Persona_non_Grata 2 часа назад

      А сборной России ещё и приплачивать каждому болельщику нужно.

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