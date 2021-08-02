«Красава» вернет деньги за билет всем болельщиками, если команда проиграет в августе

Владелец клуба ФНЛ 2 «Красава» Евгений Савин сообщил, что клуб вернет деньги за билет болельщикам в случае поражения команды в августе.

«Хочу сделать небольшое заявление. Я понимаю, что сейчас результаты команды не те, которые мы хотим, и которые вы хотите видеть с трибун.

Если команда проиграет матч в августе, то мы вернем деньги каждому, кто потратился на билет. С вас – поддержка, с нас – хороший футбол. Если мы проигрываем игру, то возвращаем все бабки», – сказал Савин.