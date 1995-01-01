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    «Красава» ни разу не выиграл в трех матчах ФНЛ-2. Клуб занимает предпоследнее место в таблице

    «Красава» сыграл вничью со «Смоленском» (2:2) в гостевом матче 3-го тура ФНЛ-2.

    Клуб Евгения Савина уступал со счетом 0:2 после перерыва, но забил два гола во втором тайме. «Красава» играл в большинстве с 56-й минуты встречи.

    Команда ни разу не выиграла после трех туров и занимает предпоследнее место в группе.

    • Савин перед стартом сезона говорил, что «Красава» планирует победить во всех играх ФНЛ-2.
    • Клуб вышел в 1/64 финала Кубка России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +45

      чаппай 46 минут назад

      А можно было написать, что от первого места отделяет всего 4 очка...

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      Рейтинг: +13348

      KLIM777 1 час назад

      Да и похер вообще. Показушный проект. который продержится от силы 3 года.

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