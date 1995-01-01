«Красава» ни разу не выиграл в трех матчах ФНЛ-2. Клуб занимает предпоследнее место в таблице

А можно было написать, что от первого места отделяет всего 4 очка...
«Красава» сыграл вничью со «Смоленском» (2:2) в гостевом матче 3-го тура ФНЛ-2.
Клуб Евгения Савина уступал со счетом 0:2 после перерыва, но забил два гола во втором тайме. «Красава» играл в большинстве с 56-й минуты встречи.
Команда ни разу не выиграла после трех туров и занимает предпоследнее место в группе.
- Савин перед стартом сезона говорил, что «Красава» планирует победить во всех играх ФНЛ-2.
- Клуб вышел в 1/64 финала Кубка России.