«Красава» ни разу не выиграл в трех матчах ФНЛ-2. Клуб занимает предпоследнее место в таблице

«Красава» сыграл вничью со «Смоленском» (2:2) в гостевом матче 3-го тура ФНЛ-2.

Клуб Евгения Савина уступал со счетом 0:2 после перерыва, но забил два гола во втором тайме. «Красава» играл в большинстве с 56-й минуты встречи.

Команда ни разу не выиграла после трех туров и занимает предпоследнее место в группе.