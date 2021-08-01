Смолов: «Мне понятно происходящее в «Локомотиве». Нобель говорит, что я ухожу? У него и спросите»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов не подтвердил уход из клуба. Он пообщался с прессой после матча второго тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Понятно ли мне что происходит в команде? Мне понятно. Говорят, что я ухожу? Кто говорит? Нобель [Арустамян]? У него и спросите.

Уход Гжегожа Крыховяка? Еще никто не ушел», – сказал Смолов.

Крыховяк пополнит «Краснодар».

Смолов играет за «Локомотив» с 2018 года.

В первых 2 турах РПЛ «Локомотив» добыл 2 победы.

Тарасов: «Это правда, что Крыховяк уходит из «Локомотива». Меня эта ситуация обидела, переживаю за клуб»

Николич: «Как и болельщики, я тоже задаюсь вопросом, что происходит с «Локомотивом»

Геркус: «От происходящего в «Локомотиве» не по себе. Удивительно, что клуб молчит. Фанаты заслуживают информацию»

Николич – после победы над ЦСКА: «Мы ответили всем, кто думал, что «Локомотив» умер»