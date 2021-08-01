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  • Смолов: «Мне понятно происходящее в «Локомотиве». Нобель говорит, что я ухожу? У него и спросите»

Смолов: «Мне понятно происходящее в «Локомотиве». Нобель говорит, что я ухожу? У него и спросите»

1 августа 2021, 00:18
6

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов не подтвердил уход из клуба. Он пообщался с прессой после матча второго тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Понятно ли мне что происходит в команде? Мне понятно. Говорят, что я ухожу? Кто говорит? Нобель [Арустамян]? У него и спросите.

Уход Гжегожа Крыховяка? Еще никто не ушел», – сказал Смолов.

  • Крыховяк пополнит «Краснодар».
  • Смолов играет за «Локомотив» с 2018 года.
  • В первых 2 турах РПЛ «Локомотив» добыл 2 победы.

Тарасов: «Это правда, что Крыховяк уходит из «Локомотива». Меня эта ситуация обидела, переживаю за клуб»

Николич: «Как и болельщики, я тоже задаюсь вопросом, что происходит с «Локомотивом»

Геркус: «От происходящего в «Локомотиве» не по себе. Удивительно, что клуб молчит. Фанаты заслуживают информацию»

Николич – после победы над ЦСКА: «Мы ответили всем, кто думал, что «Локомотив» умер»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (6)
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MX chita
1627776642
Один Ян только и знает всё
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jek718875
1627788695
Я хотел спросить у НОБЕЛЯ, да он трубку не берёт
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Боцман59rus
1627793285
- это шнобель куда- то ушел)))
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житель СПб
1627806250
Федор играет в этом сезоне пока хорошо. И пусть так и будет!
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Hektor 84
1628109600
Затряслись коленки у некоторых кривоножек в Локо
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