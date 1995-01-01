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    Смолов: «Мне понятно происходящее в «Локомотиве». Нобель говорит, что я ухожу? У него и спросите»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов не подтвердил уход из клуба. Он пообщался с прессой после матча второго тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

    «Понятно ли мне что происходит в команде? Мне понятно. Говорят, что я ухожу? Кто говорит? Нобель [Арустамян]? У него и спросите.

    Уход Гжегожа Крыховяка? Еще никто не ушел», – сказал Смолов.

    • Крыховяк пополнит «Краснодар».
    • Смолов играет за «Локомотив» с 2018 года.
    • В первых 2 турах РПЛ «Локомотив» добыл 2 победы.

    Тарасов: «Это правда, что Крыховяк уходит из «Локомотива». Меня эта ситуация обидела, переживаю за клуб»

    Николич: «Как и болельщики, я тоже задаюсь вопросом, что происходит с «Локомотивом»

    Геркус: «От происходящего в «Локомотиве» не по себе. Удивительно, что клуб молчит. Фанаты заслуживают информацию»

    Николич – после победы над ЦСКА: «Мы ответили всем, кто думал, что «Локомотив» умер»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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