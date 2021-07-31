Геркус: «От происходящего в «Локомотиве» не по себе. Удивительно, что клуб молчит. Фанаты заслуживают информацию»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о происходящем в клубе. Его покидает полузащитник Гжегож Крыховяк.
«Это очень странное решение – продать Гжегожа. Он лидер, он один способен принести результат, заработать команде очки, очки – это деньги. Расставаться с таким футболистом целесообразно, если уже есть на примете такой же или лучше. Но продать лидера в начале сезона и пока ничего неизвестно о замене – от этого не по себе.
Удивительно и то, что клуб молчит. Болельщики заслуживают информацию – команда играет для них. Кто-то поймет объяснения, кто-то нет, но необходимо дать информацию», – сказал Геркус.
- Геркус покинул «Локомотив» в декабре 2018 года. С тех пор он в футболе не работает.
- Крыховяк был куплен при Геркусе.
- Поляк продолжит карьеру в «Краснодаре».
Источник: «РБ-Спорт»