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    Геркус: «От происходящего в «Локомотиве» не по себе. Удивительно, что клуб молчит. Фанаты заслуживают информацию»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о происходящем в клубе. Его покидает полузащитник Гжегож Крыховяк.

    «Это очень странное решение – продать Гжегожа. Он лидер, он один способен принести результат, заработать команде очки, очки – это деньги. Расставаться с таким футболистом целесообразно, если уже есть на примете такой же или лучше. Но продать лидера в начале сезона и пока ничего неизвестно о замене – от этого не по себе.

    Удивительно и то, что клуб молчит. Болельщики заслуживают информацию – команда играет для них. Кто-то поймет объяснения, кто-то нет, но необходимо дать информацию», – сказал Геркус.

    • Геркус покинул «Локомотив» в декабре 2018 года. С тех пор он в футболе не работает.
    • Крыховяк был куплен при Геркусе.
    • Поляк продолжит карьеру в «Краснодаре».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1161

      Хейтер Аларм 16 минут назад

      А еще говорили Кикнадзе плохой. Теперь и ему были б рады

      0
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      Рейтинг: +7537

      Cleaner 40 минут назад

      Команда играет для болельщиков? Руководители Локо и их ВЫСШИЕ руководители(хозяева) считают по другому...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Soccerdealer63 50 минут назад

      ??????
      "...Удивительно, что клуб молчит...."???
      Неудивительно!
      У нас ГОСДУМА уже несколько лет молчит и ещё кучу лет молчать собирается...И НИЧЕГО! Переизбирается...зарплату получает...

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