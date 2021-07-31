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  • Геркус: «От происходящего в «Локомотиве» не по себе. Удивительно, что клуб молчит. Фанаты заслуживают информацию»

Геркус: «От происходящего в «Локомотиве» не по себе. Удивительно, что клуб молчит. Фанаты заслуживают информацию»

31 июля 2021, 17:11
9

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о происходящем в клубе. Его покидает полузащитник Гжегож Крыховяк.

«Это очень странное решение – продать Гжегожа. Он лидер, он один способен принести результат, заработать команде очки, очки – это деньги. Расставаться с таким футболистом целесообразно, если уже есть на примете такой же или лучше. Но продать лидера в начале сезона и пока ничего неизвестно о замене – от этого не по себе.

Удивительно и то, что клуб молчит. Болельщики заслуживают информацию – команда играет для них. Кто-то поймет объяснения, кто-то нет, но необходимо дать информацию», – сказал Геркус.

  • Геркус покинул «Локомотив» в декабре 2018 года. С тех пор он в футболе не работает.
  • Крыховяк был куплен при Геркусе.
  • Поляк продолжит карьеру в «Краснодаре».

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (9)
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Soccerdealer63
1627741693
?????? "...Удивительно, что клуб молчит...."??? Неудивительно! У нас ГОСДУМА уже несколько лет молчит и ещё кучу лет молчать собирается...И НИЧЕГО! Переизбирается...зарплату получает...
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Хейтер Аларм
1627743723
А еще говорили Кикнадзе плохой. Теперь и ему были б рады
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balam
1627749370
дебилы приходят и уходят.каждый год.по ходу- главный в ржд сидит?
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житель СПб
1627750075
Согласен - что не по себе! И также недопустимо информационное молчание...
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paracetamol
1627751084
Деребанят бабки начальнички. Если Крыховяк стоит 15 евролямов, зачем его за 1.5 продавать? Ответ один - хапнуть что есть пока не выгнали!
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вальтер79
1627752534
а что им говорить то бабки дербаняться в тихую . обанкротят клуб потом и расскажут может быть
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сутулая собака и лисы
1627756104
футбол для болельщиков. ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха.
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Дедуктор
1627792310
Шпалыч ... Собрал бы митинг на Болотной. И двинул толпой на базу Локо. С лозунгом "Цорн, иди сюда". В Англии бы уже фанаты кордонами обложили базу своего клуба. И не только в Англии. Другое дело, что великий Николич сейчас опять победы штамповать начнет. Пачками. Протест может "в песок уйти".
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