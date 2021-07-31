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    Тарасов: «Это правда, что Крыховяк уходит из «Локомотива». Меня эта ситуация обидела, переживаю за клуб»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подтвердил, что Гжегож Крыховяк покидает московский клуб. Тарасов расстроен.

    «Что касается ситуации в «Локомотиве», когда узнал новость про Крыховяка, сразу позвонил Антону Миранчуку, он сказал, что это правда. Меня эта ситуация обидела, я переживаю за «Локомотив» и не понимаю, для чего это делается. Крыховяк ещe довольно молодой футболист, показывает отличный футбол и является лидером команды», – сказал Тарасов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    31.07.2021 23:54
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